Brad Pittre kiborult Quentin Tarantino: „Meg fogsz halni ebben a szakmában”

Quentin Tarantino állítólag figyelmeztette Brad Pitt-tet, hogy halott lesz a filmes szakmában a 2019-es Volt egyszer egy Hollywood forgatásán, miután a színész leállította az egyik jelenet felvételét.

Brad Pitt kiborította Quentin Tarantinót Fotó: Hubert Boesl

Nem tűrte Tarantino, hogy Brad Pitt beleszólt munkájába

Pitt színésztársa, Bruce Dern csütörtökön egy interjúban elárulta, hogy az incidens egy olyan jelenet forgatásán történt, amikor Pitt karaktere, Cliff Booth, Dern karakterét, a vak George Spahnt vizsgálja.

Amikor Brad Pitt felébreszt a Volt egyszer egy Hollywood-ban, az ágyban fekszem, felkelek, és kicsit kábult vagyok, és csak azt mondom: "Nem igazán tudom, mi történik"

– emlékezett vissza a 89 éves színész.

Mivel improvizálta ezt a sort, Pitt leállította a felvételt, és ezzel együtt feldühítette Tarantinót.

A Quentin arcán lévő kifejezés – mármint őrülten komoly volt –, és azt mondta: "Brad, mit csináltál az előbb?"

– emlékezett vissza Dern.

Tarantino állítólag nem vette jó néven, hogy Pitt átvette szerepét, sőt rendesen ki is osztotta. "Soha többé az életben nem állítod le a felvételt, különben meg fogsz halni ebben a szakmába. Ez az én területem” - idézte Dern a 63 éves rendező szavait.

Amikor újra felvették a jelenetet, Pitt csak annyit mondott Tarantinonak: „Nos, amit mondott nem volt benne a forgatókönyvben.” A végső vágatba bekerülő felvételen Dern egy másik sort improvizált: „Nem tudom, ki maga, de ma megérintett. Meglátogatott, most vissza kell mennem aludni.”

A vita ellenére Pitt kedvenc rendezői között még mindig szerepel Tarantino. Egy bennfentes elárulta, hogy kiváló kémia van kettejük között, és kölcsönös tisztelet - írta a Page Six.