Brad Pittre kiborult Quentin Tarantino: „Meg fogsz halni ebben a szakmában”

Quentin Tarantino állítólag figyelmeztette Brad Pitt-tet, hogy halott lesz a filmes szakmában a 2019-es Volt egyszer egy Hollywood forgatásán, miután a színész leállította az egyik jelenet felvételét.
Pitt színésztársa, Bruce Dern csütörtökön egy interjúban elárulta, hogy az incidens egy olyan jelenet forgatásán történt, amikor Pitt karaktere, Cliff Booth, Dern karakterét, a vak George Spahnt vizsgálja.
Amikor Brad Pitt felébreszt a Volt egyszer egy Hollywood-ban, az ágyban fekszem, felkelek, és kicsit kábult vagyok, és csak azt mondom: "Nem igazán tudom, mi történik"
– emlékezett vissza a 89 éves színész.
Mivel improvizálta ezt a sort, Pitt leállította a felvételt, és ezzel együtt feldühítette Tarantinót.
A Quentin arcán lévő kifejezés – mármint őrülten komoly volt –, és azt mondta: "Brad, mit csináltál az előbb?"
– emlékezett vissza Dern.
Tarantino állítólag nem vette jó néven, hogy Pitt átvette szerepét, sőt rendesen ki is osztotta. "Soha többé az életben nem állítod le a felvételt, különben meg fogsz halni ebben a szakmába. Ez az én területem” - idézte Dern a 63 éves rendező szavait.
Amikor újra felvették a jelenetet, Pitt csak annyit mondott Tarantinonak: „Nos, amit mondott nem volt benne a forgatókönyvben.” A végső vágatba bekerülő felvételen Dern egy másik sort improvizált: „Nem tudom, ki maga, de ma megérintett. Meglátogatott, most vissza kell mennem aludni.”
A vita ellenére Pitt kedvenc rendezői között még mindig szerepel Tarantino. Egy bennfentes elárulta, hogy kiváló kémia van kettejük között, és kölcsönös tisztelet - írta a Page Six.
