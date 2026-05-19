KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Milán, Ivó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kegyetlen igazság: 7 rejtett ok, amiért a férfiak képtelenek bízni a nőkben

bizalom
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 19:00
megcsaláspárkapcsolat
Szerelmes vagy, mindent megteszel érte, ő mégis falakat húz maga köré? Nem vagy egyedül. Sokan nem is sejtik, de egyesek mélyen gyökerező bizalmi válsággal küzdenek, amit ügyesen titkolnak – egészen addig, amíg a kapcsolat zátonyra nem fut. De vajon miért látja benned is a folyamatos veszélyt, és mit tehetsz, hogy megnyíljon?
Bors
A szerző cikkei

A kapcsolat elején egyes férfiak még a legjobb arcukat mutatják: magabiztosak, sármosak és sebezhetetlenek, idővel azonban lehull az álarc. Sokan ekkor döbbennek rá arra, hogy a párjuk képtelen a teljes elköteleződésre. De vajon miért? Szakértők szerint az úgynevezett bizalmi válság szinte sohasem az éppen aktuális partner bűne, a gyökerek ennél sokkal mélyebbre nyúlnak.

Nem te vagy a hibás! A háttérben meghúzódó bizalmi válság szinte mindig a férfi múltjából fakad
Nem te vagy a hibás! A háttérben meghúzódó bizalmi válság szinte mindig a partner múltjából ered / Fotó: vgstudio /  Shutterstock 

Mélyül a bizalmi válság: a múlt démonai miatt bünteti a partnerét

Sok férfi inkább magányos farkassá válik, csak hogy ne kelljen szembenéznie a múltjával. Ha a te párod sem bízik meg benned, annak az alábbi 7 ok állhat a hátterében:

1. Nem néz szembe a problémáival

Ahelyett, hogy szakemberhez fordulna, inkább a partnerére hárítja a felelősséget.

2. Rossz gyermekkori minták

Ha a szülei becsapták, felnőttként minden bokorban ellenséget sejt. Maggie Nick traumaterapeuta szerint az ilyen férfiak szorongva lesik mások hangulatát, azt kutatva, mikor hibáztak.

3. Retteg előásni a múltat

Fél a múlt démonaitól, így inkább választja a konfliktusokkal teli kapcsolatokat, mint a belső munkát.

4. Nem kap megfelelő támogatást

Folyamatosan retteg attól, hogy elveszít, ezért állandó megerősítést vár.

5. Alaptalan félelmek kínozzák

A múlt fájdalmai miatt akkor is féltékenykedik, amikor a legnagyobb az idill.

6. Elárulta egy korábbi partner

Ha korábban megcsalták, olyankor bezárja a szívét. Dr. Michael W. Regier klinikai pszichológus szerint egy ilyen csalódás után a férfiak 60-70 százaléka értéktelennek érzi magát.

7. Sebzetten ugrott bele az új kapcsolatba

Addig senki sem áll készen a boldogságra, amíg a múlt sebeit be nem gyógyította.

Mit tehetsz te, mint partner?

Fontos tisztázni: a párod lelki problémáit nem neked kell megoldanod, ez az ő belső harca. Te nem a terapeutája, hanem a társa vagy. Amit megtehetsz, az az, hogy türelmes és együttérző támogatást nyújtasz.

Néha egy ölelés, egy megnyugtató mosoly vagy egy egyenes válasz a kérdéseire (például arra, hogy „Szeretsz még?”) átlendítheti a holtponton. Ahhoz viszont, hogy egy párkapcsolat működjön, a férfinak is el kell végeznie a maga házi feladatát. Csakis egy érzelmileg egészséges, vagy legalább a gyógyulás útjára lépett partner mellett lehet boldog jövőt építeniírja a Your Tango.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu