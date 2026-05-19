Kegyetlen igazság: 7 rejtett ok, amiért a férfiak képtelenek bízni a nőkben

A kapcsolat elején egyes férfiak még a legjobb arcukat mutatják: magabiztosak, sármosak és sebezhetetlenek, idővel azonban lehull az álarc. Sokan ekkor döbbennek rá arra, hogy a párjuk képtelen a teljes elköteleződésre. De vajon miért? Szakértők szerint az úgynevezett bizalmi válság szinte sohasem az éppen aktuális partner bűne, a gyökerek ennél sokkal mélyebbre nyúlnak.

Nem te vagy a hibás! A háttérben meghúzódó bizalmi válság szinte mindig a partner múltjából ered / Fotó: vgstudio / Shutterstock

Mélyül a bizalmi válság: a múlt démonai miatt bünteti a partnerét

Sok férfi inkább magányos farkassá válik, csak hogy ne kelljen szembenéznie a múltjával. Ha a te párod sem bízik meg benned, annak az alábbi 7 ok állhat a hátterében:

1. Nem néz szembe a problémáival

Ahelyett, hogy szakemberhez fordulna, inkább a partnerére hárítja a felelősséget.

2. Rossz gyermekkori minták

Ha a szülei becsapták, felnőttként minden bokorban ellenséget sejt. Maggie Nick traumaterapeuta szerint az ilyen férfiak szorongva lesik mások hangulatát, azt kutatva, mikor hibáztak.

3. Retteg előásni a múltat

Fél a múlt démonaitól, így inkább választja a konfliktusokkal teli kapcsolatokat, mint a belső munkát.

4. Nem kap megfelelő támogatást

Folyamatosan retteg attól, hogy elveszít, ezért állandó megerősítést vár.

5. Alaptalan félelmek kínozzák

A múlt fájdalmai miatt akkor is féltékenykedik, amikor a legnagyobb az idill.

6. Elárulta egy korábbi partner

Ha korábban megcsalták, olyankor bezárja a szívét. Dr. Michael W. Regier klinikai pszichológus szerint egy ilyen csalódás után a férfiak 60-70 százaléka értéktelennek érzi magát.

7. Sebzetten ugrott bele az új kapcsolatba

Addig senki sem áll készen a boldogságra, amíg a múlt sebeit be nem gyógyította.

Mit tehetsz te, mint partner?

Fontos tisztázni: a párod lelki problémáit nem neked kell megoldanod, ez az ő belső harca. Te nem a terapeutája, hanem a társa vagy. Amit megtehetsz, az az, hogy türelmes és együttérző támogatást nyújtasz.

Néha egy ölelés, egy megnyugtató mosoly vagy egy egyenes válasz a kérdéseire (például arra, hogy „Szeretsz még?”) átlendítheti a holtponton. Ahhoz viszont, hogy egy párkapcsolat működjön, a férfinak is el kell végeznie a maga házi feladatát. Csakis egy érzelmileg egészséges, vagy legalább a gyógyulás útjára lépett partner mellett lehet boldog jövőt építeni – írja a Your Tango.