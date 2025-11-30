Első randis túlélőkalauz: 5 tipp mire figyelj, ha akarsz folytatást

Egy első randi gondolata sokakból szorongást válthat ki. Hoztunk 5 tippet, hogy mire figyelj oda az első randin, így a szorongásod is csökkenni fog. Legyen inkább várakozással teli, mint félelemkeltő az ismerkedés!

Első randis túlélőkalauz: 5 tipp, mire figyelj, ha számít a folytatás

Fotó: Jonathan Knowles / Getty Images

Lássuk, mire figyelj oda az első randi alkalmával, hogy igazán önmagad lehess!

Öltözet

Logikusnak tűnhet, mégis rengeteg buktatója van a megjelenésnek, amit, ha elkövetsz nem várt reakciókat válthatsz ki a partneredből. Először is, nem kell rögtön mindenedet kirakni, ez férfiakra és nőkre egyaránt igaz. Jól tudjuk, „a külső megfog, a belső megtart”, de vigyázz, ne legyen túlságosan nagy hangsúly a nőies idomaidon, alakodon vagy a formás bicepszeden. Emeld ki az erősségeidet, de ne kelts kétségbeesett, olcsó hatást. Nem a testedet akarod eladni, te egy másik embert szeretnél megismerni!

Köszönés

Mikor megérkezel az első randira, ne csak egyszerűen dobj egy „sziá-t”, néz mélyen a randipartnered szemébe, köszöntsd, mosolyogj és enyhén bólints egyet. Így sokkal közvetlenebb benyomást keltesz.

Hagyj időt a bámészkodásra

De nem akárhogyan. Miután köszöntetek, nézz le a táskádra, kicsit matass benne, tedd el a mobilod, majd nézz körbe a helyen, ahol éppen vagytok, a lényeg, hogy hagyj időt a másiknak, hogy szemügyre vegyen és megcsodáljon téged, feltűnés nélkül. 5-6 mp után vedd fel ismét a szemkontaktust, minta észre sem vetted volna, hogy ő közben téged bámult.

Lépj le időben

A partnered arra fog emlékezni, hogy milyen hangulatban váltatok el. Mikor érzed, hogy kezd kicsit ellaposodni a beszélgetés, lépj le. Ha szeretnél következő randit, akkor nem szabad engedni, hogy egy természetellenesen hosszú, unalomba fulladó búcsú legyen az utolsó benyomás rólad. Inkább zárd le a találkozót egy kellemes, könnyed pillanatban — így a partnered úgy fog visszagondolni rád, mint valakire, akivel jó volt együtt lenni, és akivel szívesen találkozna újra.

Mondhatsz valami olyasmit, hogy: „Nagyon jól éreztem magam, de most mennem kell. Folytassuk legközelebb”! Ez egyrészt magabiztosságot sugall, másrészt hagy egy kis kíváncsiságot is a levegőben. Ne feledd: a jó időzítés kulcsfontosságú — egy frappáns búcsú gyakran többet ér, mint egy hosszúra nyúlt beszélgetés.