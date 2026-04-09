Csak az idődet vesztegeted? Íme, a három kritikus hiba, ami miatt nem lesz soha komoly kapcsolat a randizásból 

Nincs is annál idegőrlőbb szakasz a párkeresésben, mint amikor úgy viselkedtek, mint egy pár, de ha bárki rákérdez, csak hebegtek-habogtok. Ez az a tipikus helyzet, ahol nincsenek címkék, csak a bizonytalanság, és a kapcsolat valódi mibenléte homályba vész. Bár az elején természetes, hogy nem rontotok ajtóstól a házba, ha túl sokáig ragadtok ebben a mocsárban, az bizony ritkán végződik boldogan.

Megrekedt a kapcsolat? Erre a három jelre figyelj!

1. Az őszinteség hiánya

Sokan azt hiszik, amíg nem hivatalos a viszony, belefér egy-két kegyes hazugság vagy elhallgatás. Ez óriási tévedés! Az őszinteség a tisztelet alapja, és ha már az ismerkedés alatt azon kapod a másikat, hogy füllent, az egy hatalmas vörös zászló. Aki már az elején sem őszinte, az később sem lesz az, így ha a kezdetek kezdetén megkérdőjelezed a másik szavait, azzal csak egy szívfájdalmat kockáztatsz.

2. Egyoldalú küzdelem a figyelemért

Te írsz először? Te találod ki a programokat? Te próbálsz közelebb kerülni, ő pedig csak hagyja magát? Ha a befektetett energia nem egyenlő, ott baj van.

Az érzelmileg elérhetetlen emberek mesterei annak, hogy épp csak annyit adjanak, amivel még ébren tartják az érdeklődésedet, de sosem eleget ahhoz, hogy valóban biztonságban érezd magad

– figyelmeztetett Chelli Pumphrey párkapcsolati szakértő a Your Tango cikkében. Szerinte érdemes feltenned magadnak a kérdést: „Éhezel a kapcsolódásra, mégis üres kézzel maradsz?” Ha többet szorongsz a másik hiánya miatt, mint amennyi örömet ad a jelenléte, menekülj!

3. Falak a kommunikációban

Ha valami zavar, el mered mondani? És ő vajon meghallja, vagy csak hárít? Ha a másik falakat húz, nem nyílik meg, vagy passzív-agresszív játszmákat folytat, az a kapcsolat halálos ítélete.

Ha folyton védekezned kell, vagy úgy érzed, a partnered már fejben rég kilépett, az állandó stresszt és szorongást okoz

– mondta el Leigh Norén terapeuta.

Persze, nem kell az első randin megosztani a teljes élettörténetünket, de ha hetek után is csak a felszínt kapargatjátok, az nem ismerkedés, hanem időhúzás. Ne pazarold az energiádat valakire, aki szándékosan tartja a távolságot! Ez a három jel megmenthet egy csúnya csalódástól – figyelj rájuk, mielőtt túl mélyre merülsz!