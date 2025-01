A férfiak végig tévedtek: ez zavarja valójában a randizó nőket

Napjainkban egyszerre a legegyszerűbb és a legnehezebb is a randizás világa. Egyszerű, mert a közösségi médiának és a randiapplikációknak hála bárki gyorsan és könnyedén megismerhet más embereket, de pont ezért nehéz is, mert felszínessé válnak a beszélgetések, sokszor ott van a kisördög az emberben, hogy lecserélheti őt a párja, és hasonló dolgok. Éppen ezért nagyon nehéz megfelelő társat találni magunknak, és bizony sokan akárhányszor is adnak esélyt a szerelemre, mindig hasonló problémákba ütköznek bele. Most egy Reddit-posztnak hála a férfiaknak kicsit könnyebb dolguk lehet, ugyanis a netező nők egy közössége összeszedte azt a viselkedést, amit messziről elkerülnek a ismerkedés során.

Egy randevú során mindenki a legjobb arcát próbálja mutatni a partnerének Fotó: Pexels

Meglepő kérdés ütötte fel a fejét a Reddit legmélyebb bugyraiban a héten: valaki ugyanis azt a kérdést tette fel a nőtársainak, milyen férfi tulajdonságok léteznek, amik taszítják őket a randizások során, mégis minden férfi úgy gondolja, hogy célba érhet ezzel a viselkedéssel? A válaszok megdöbbentő módon egy irányba mutattak.

Több mint 1200-an válaszoltak a felhívásra, és kiderült, hogy a nők nagy része ódzkodik tőle, amikor a randipartnerük alfa hímnek mutatja magát, miközben nem ez a valódi énje. Az igazság az, hogy a nők nem különösebben rajonganak a túlzott "macsóságért". A Unilad emelt ki néhány hozzászólást a túlzott férfi energiák kapcsán:

– Több partneremen is észrevettem, hogy az első randik során alfa hímeknek mutatják magukat. Uralkodó energiákat mutatnak, és kitartóan tartják ezt akkor is, ha már nem is vagyunk rájuk kíváncsiak. Úgy próbálják meg magukat beállítani, mintha nélkülük nem érezném biztonságba magam egyedül a szobában – írta az egyik hozzászóló.

Többször is színészkedő macsókkal sodort össze a sors. Én egy érzelmi intelligenciával rendelkező férfit keresek, nem egy olyan embert, aki úgy mutatja ki a törődését, hogy beleüt a falba, hogy megmutassa, mennyire kedvel engem

– kontrázott rá egy másik hölgy.

– Nagyon idegesít, amikor egy férfi nem engedi át a nőnek a szót, folyamatosan dominálni akar és irányítani. Azok a férfiak, akik kérdeznek, érdeklődnek, azok sokkal vonzóbbak, érzelmileg és értelmileg tudatosabbnak néznek ki – adott jó tanácsot a macsóskodó férfiaknak egy másik hölgy.