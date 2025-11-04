Ismerkedés a neten: 3 red flag, amit ha észreveszel; menekülj

Manapság már nem újdonság, ha a neten történik az ismerkedés nagy része, és az első randi előtt vagy után, általában el is kezdődik a heves üzenetváltás – legalábbis, ha jól sikerült a találkozó.
Randiappok és közösségi média. Posztok, lájkok és kommentek. Az internet tálcán kínál rengeteg lehetőséget szingliknek, amikkel kapcsolódhatnak egymáshoz. Ez egyszerű és gyors. De az online térben ismerkedésnek megvannak a hátulütői is. Sokkal szemfülesebbnek kell lennünk, ha tényleg szeretnénk kiismerni a másikat, és nem csak az időnkent húzni. Mert sajnos sokszor előfordul, hogy a másik fél nem gondolja olyan komolyan az ismerkedést, elköteleződést, mint mi.
Mutatunk 3 jelet, amit ha sikerül felismerned chatelés közben, még időben ráébreszthet arra, hogy a másik fél nem feltétlenül ugyanazzal a céllal közeledik feléd, mint ahogy te szeretnéd.
Egyre többen csinálják, és főleg azoknál figyelhető meg, ahol a randipartnereknek nem személyesen, hanem valamilyen online platformon kezdődött ismertségük.
Tehát sosem tűnik el teljesen, de nem is engedi, hogy közelebbi kapcsolat, vagy – ne adj isten – a kötődés egy csírája is elinduljon kettőtök között.
De ez sokszor épp ehhez a témakörhöz kapcsolódik: kötődési bizonytalanság, vagy az intimitástól való félelem is állhat a viselkedés hátterében.
Viszont a másik fél részéről, az ismerkedés elején ez lényegtelen, mert a végén ugyanazt fogja tapasztalni: kételyt, bizonytalanságot, értetlenséget a másik libikóka-játéka miatt – ami az elején lehet, hogy izgalommal tölt fel, hiszen mindig csak annyit kapsz a másikból, hogy ne felejtsd le a létezését, de hidd el, hosszútávon kimerítő és mérgező hatással van mindenkire.
Ő az, aki eleinte egy tipikus green flagnek tűnik:
Te pedig nem érted, hogy akkor miért nem juttok egyről a kettőre.
Ez azért lehet, mert valójában egy ilyen személy a kapcsolat látszatát igyekszik csak fenntartani. Így nem kell vállalni az érzelmi elköteleződéssel járó kockázatokat, mégis fenntartja kettőtök közötti kapcsolatot.
Sokszor őszintén képesek kedvelni a beszélgetőpartnerüket, csupán az érzelmi intimitástól való félelmük erősebb, mintsem, hogy mélyebbre merüljenek az érzelmek vizében.
Egy ilyen üzenetekkel operáló kapcsolatban, te végső soron magányosnak fogod érezni érezni magad, a rendszeres kommunikáció ellenére.
Talán ez lehet a legmegtévesztőbb magatartás a netes ismerkedés soraiból, mert az ilyen személyek:
Azonban; bár az intellektualitásuk általában erős vonzalmat tud kiváltani, valódi érzelmi kapcsolódásra vajmi kevés lehetőséget kínálnak fel. Miért?
Mert bár kíváncsiak rád és az érzéseidre, empátiát és melegséget nem nyújtanak, amikor arra kerülne a sor. Helyette elemeznek, boncolgatnak és megoldásokkal állnak elő.
Ezek a személyek általában úgy próbálják elkerülni a mélyebb kapcsolódást, hogy eszközükként jó beszélőkéjüket, és általában valóban értékes, de az intimitást nem elősegítő gondolatikat választják. Ezért is nehéz tudatosítanod mi a probléma, ha egy ilyen emberrel ismerkedsz.
Biztonságos online ismerkedés: így ismerd fel a red flageket:
