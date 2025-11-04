Ismerkedés a neten: 3 red flag, amit ha észreveszel; menekülj

Manapság már nem újdonság, ha a neten történik az ismerkedés nagy része, és az első randi előtt vagy után, általában el is kezdődik a heves üzenetváltás – legalábbis, ha jól sikerült a találkozó.

3 jel, amit fontos, hogy felismerj, ha online ismerkedést tervezel

Fotó: insta_photos

Randiappok és közösségi média. Posztok, lájkok és kommentek. Az internet tálcán kínál rengeteg lehetőséget szingliknek, amikkel kapcsolódhatnak egymáshoz. Ez egyszerű és gyors. De az online térben ismerkedésnek megvannak a hátulütői is. Sokkal szemfülesebbnek kell lennünk, ha tényleg szeretnénk kiismerni a másikat, és nem csak az időnkent húzni. Mert sajnos sokszor előfordul, hogy a másik fél nem gondolja olyan komolyan az ismerkedést, elköteleződést, mint mi.

Mutatunk 3 jelet, amit ha sikerül felismerned chatelés közben, még időben ráébreszthet arra, hogy a másik fél nem feltétlenül ugyanazzal a céllal közeledik feléd, mint ahogy te szeretnéd.

1. Breadcrumb, vagy kenyérmorzsa-politika az ismerkedés alatt

Egyre többen csinálják, és főleg azoknál figyelhető meg, ahol a randipartnereknek nem személyesen, hanem valamilyen online platformon kezdődött ismertségük.

Innen ismerheted fel:

Nem kezdeményez mélyebb beszélgetéseket

Néha-néha felbukkan, jelentkezik

De csak egy rövid sziával vagy szmájlival teremt kontaktot

Tehát sosem tűnik el teljesen, de nem is engedi, hogy közelebbi kapcsolat, vagy – ne adj isten – a kötődés egy csírája is elinduljon kettőtök között.

De ez sokszor épp ehhez a témakörhöz kapcsolódik: kötődési bizonytalanság, vagy az intimitástól való félelem is állhat a viselkedés hátterében.

Viszont a másik fél részéről, az ismerkedés elején ez lényegtelen, mert a végén ugyanazt fogja tapasztalni: kételyt, bizonytalanságot, értetlenséget a másik libikóka-játéka miatt – ami az elején lehet, hogy izgalommal tölt fel, hiszen mindig csak annyit kapsz a másikból, hogy ne felejtsd le a létezését, de hidd el, hosszútávon kimerítő és mérgező hatással van mindenkire.

2. Gyors, állandó, de sekélyes chatalés

Ő az, aki eleinte egy tipikus green flagnek tűnik:

Mindig elérhető

Gyorsan válaszol

Kíváncsi

Kedves

Nem ritkák a jó reggelt vagy jó éjszakát üzenetek sem

Te pedig nem érted, hogy akkor miért nem juttok egyről a kettőre.