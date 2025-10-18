Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Vitatkozó pár

Nők kontra férfiak – Ők robbantják ki a legtöbb párkapcsolati vitát: meglepő ok áll a háttérben

párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 14:15
veszekedésvita
Köztudott, hogy nem létezik tökéletes párkapcsolat, hiszen az élet hegyekből és völgyekből áll, ezért ti sem lehettek mindig egy hullámhosszon. Azonban most egy új kutatás felfedte, hogy melyik fél áll a legtöbb vita hátterében és, hogy miért.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Legyen szó olyan apró, teljesen hétköznapi vitákról, minthogy elöl hagytad a mosatlanokat vagy akár nagyobb veszekedésekről, miután az anyósod teljesen kiakasztott, ezek az összetűzések teljesen normálisak egy párkapcsolatban. Egy tanulmány viszont most a vitatkozással kapcsolatban felfedte, hogy melyik fél hajlandóbb támadni.

Vitatkozó pár egy kanapén
Most kiderül, melyik fél áll a legtöbb vita hátterében!
Fotó: DimaBerlin

A párkapcsolati vita a románc része

Senki sem mondta, hogy egy hosszú távú párkapcsolatot pofonegyszerű fenntartani, hiszen még évek után is adódhatnak nézeteltérések. Amennyiben azonban fontos számunkra a másik és vele képzeljük el a közös jövőnket, nem ritkán áldozatokat kell hoznunk és törekednünk kell a kompromisszumra. A párkapcsolati dinamika ezért sokoldalúsága miatt rendkívül érdekes a tudomány számára, így nem véletlen, hogy már számos kutatás született ezzel kapcsolatban. Nemrég viszont egy újabb vizsgálat került napvilágra, aminek sikerült megcáfolnia egy évszázadok óta élő tévhitet. Lássuk, mire jutottak a kutatók!  

Vajon a nők vagy a férfiak kezdeményezik a legtöbb vitát?

A szakértők egy új kutatásban arra a következtetésre jutottak, hogy a férfiak nagyobb valószínűséggel kezdeményeznek konfliktust, mint a nők. Ugye milyen meglepő? Az eredmények ugyanis azt mutattak, hogy a férfiak jóval hajlamosabbak közvetlen agresszióra, ellentétben a nőkkel.

Dühös férfi vita előtt
A férfiak gyakrabban állnak egy vita hátterében, mint a nők.
Fotó: skynesher

Amikor robban a bomba

Azonban senki se gondolja egy percig se, hogy a nők ennélfogva teljesen ártalmatlanok, hiszen ők is jócskán kiveszik ebből a részüket. A kutatók szerint ugyanis a gyengébbik nem hasonlóan agresszíven reagál az őt érő támadásra. Persze megesik, hogy valaki a különböző helyzetekben másképp viselkedik, viszont az biztos, hogy a férfiakra jellemzőbb az agresszív kezdeményezés, a nőkre pedig az agresszív reakció.

Megdöbbentő eredmények születtek

A szakértők tehát a vizsgálat során arra keresték a választ, hogy egyes párkapcsolatokban miként tör felszínre az agresszió. Az eredmények pedig azt mutatták, hogy a férfiak agresszív viselkedésének egyik kiváltó oka az indulatos cselekvésre való hajlam.

Az alábbi videóban két szakértő járja körbe a párkapcsolati konfliktusok témakörét:

