Nők kontra férfiak – Ők robbantják ki a legtöbb párkapcsolati vitát: meglepő ok áll a háttérben

Legyen szó olyan apró, teljesen hétköznapi vitákról, minthogy elöl hagytad a mosatlanokat vagy akár nagyobb veszekedésekről, miután az anyósod teljesen kiakasztott, ezek az összetűzések teljesen normálisak egy párkapcsolatban. Egy tanulmány viszont most a vitatkozással kapcsolatban felfedte, hogy melyik fél hajlandóbb támadni.

Most kiderül, melyik fél áll a legtöbb vita hátterében!

Fotó: DimaBerlin

A párkapcsolati vita a románc része

Senki sem mondta, hogy egy hosszú távú párkapcsolatot pofonegyszerű fenntartani, hiszen még évek után is adódhatnak nézeteltérések. Amennyiben azonban fontos számunkra a másik és vele képzeljük el a közös jövőnket, nem ritkán áldozatokat kell hoznunk és törekednünk kell a kompromisszumra. A párkapcsolati dinamika ezért sokoldalúsága miatt rendkívül érdekes a tudomány számára, így nem véletlen, hogy már számos kutatás született ezzel kapcsolatban. Nemrég viszont egy újabb vizsgálat került napvilágra, aminek sikerült megcáfolnia egy évszázadok óta élő tévhitet. Lássuk, mire jutottak a kutatók!

Vajon a nők vagy a férfiak kezdeményezik a legtöbb vitát?

A szakértők egy új kutatásban arra a következtetésre jutottak, hogy a férfiak nagyobb valószínűséggel kezdeményeznek konfliktust, mint a nők. Ugye milyen meglepő? Az eredmények ugyanis azt mutattak, hogy a férfiak jóval hajlamosabbak közvetlen agresszióra, ellentétben a nőkkel.

A férfiak gyakrabban állnak egy vita hátterében, mint a nők.

Fotó: skynesher

Amikor robban a bomba

Azonban senki se gondolja egy percig se, hogy a nők ennélfogva teljesen ártalmatlanok, hiszen ők is jócskán kiveszik ebből a részüket. A kutatók szerint ugyanis a gyengébbik nem hasonlóan agresszíven reagál az őt érő támadásra. Persze megesik, hogy valaki a különböző helyzetekben másképp viselkedik, viszont az biztos, hogy a férfiakra jellemzőbb az agresszív kezdeményezés, a nőkre pedig az agresszív reakció.

Megdöbbentő eredmények születtek

A szakértők tehát a vizsgálat során arra keresték a választ, hogy egyes párkapcsolatokban miként tör felszínre az agresszió. Az eredmények pedig azt mutatták, hogy a férfiak agresszív viselkedésének egyik kiváltó oka az indulatos cselekvésre való hajlam.