Hihetetlen: a TikTok mentette meg 40 év szenvedés után

Egy igazán megdöbbentő eset látott napvilágot, melyben egy nő egész életét megkeserítő tünetektől szenvedett egészen addig, amíg a TikTok platformján szembe nem jött vele egy életét megváltoztató tartalom. A 45 éves, wiltshire-i Lorraine Ansell író, előadó és aktivista évtizedeken át küzdött furcsa sérülésekkel, könnyen kialakuló véraláfutásokkal és krónikus fájdalommal. Gyerekként a bokái véreztek az iskolában pusztán a járástól, egyszer egy nyalókapálcika felsértette az ujjait, és egy irodai fiók kulcsa pedig felszakította a lábát. Sőt még a kemény kenyérhéj is sebeket okozott a szájában.

Egy TikTok-videó változtatta meg a nő életét

Továbbiakban az orvosok külön kezelték a nő látásproblémáit, fogászati gondjait és állandó sérüléseit, miközben a vér- és hormonvizsgálatai normális eredményt mutattak. Gyakran azt mondták neki, hogy egyszerűen „növekedési fájdalmai” vannak.

Csak akkor kezdett gyanakodni, amikor TikTokon olyan emberek videóit látta, akik nagyon hasonló tünetekről számoltak be. Ezután felkereste a háziorvosát, és további kivizsgálást kért. Végül 2022-ben, 41 éves korában diagnosztizálták nála a hipermobil Ehlers–Danlos-szindrómát, ami egy ritka kötőszöveti betegség.

Lorraine elmondta, egész életében azt hitte, hogy a fájdalom „normális”. Már kisgyermekként fájtak a lábai, később gerincferdülést, migrént, állandó fáradtságot és ízületi problémákat tapasztalt. Az orvosok gyakran csak azt tanácsolták neki, hogy bírja ki. A diagnózis után naplót kezdett írni, hogy feldolgozza az érzéseit, ebből született meg memoárja, The Surrender Agenda. A könyv arról szól, hogyan lehet együtt élni a krónikus fájdalommal, sőt megtalálni benne az élet örömeit is.

Lorraine ma már sorstársait segíti, ezért támogatói közösséget alapított krónikus betegséggel élők számára, és célja, hogy nagyobb figyelmet kapjanak az úgynevezett „láthatatlan betegségek” - írja a The Mirror.