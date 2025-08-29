Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Karinthy Frigyes, magyar író, magyar költő

Óriási irodalmi kvíz: mennyire ismered Karinthy Frigyes műveit? Csak a legnagyobb lángelmék teljesítenek jól

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 17:45
karinthy frigyesIrodalmi kvízíró
Te mennyire vagy képben a magyar irodalom egyik legszellemesebb alakjának írásaival? Ha úgy gondolod, hogy otthonosan mozogsz Karinthy Frigyes műveiben, akkor mérd fel tudásodat irodalmi kvízünk segítségével és legyél a legjobbak között!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Van, aki sziporkázó humoristaként, más az irodalom nagy újítójaként ismeri. Karinthy Frigyes neve megkerülhetetlen, ha a magyar kultúráról beszélünk, ezért halálának évfordulója alkalmából különleges kvízzel készültünk, amelyben kiderül, mennyire ismered jól az író zsenialitását.

kvíz, Karinthy Frigyes, magyar író, magyar költő
Kvíz: emlékezzünk Karinthy Frigyesre halálának évfordulóján.
Fotó: Archív

Karinthy Frigyes kvíz – vajon ott leszel a legnagyobb lángelmék között?

Karinthy Frigyes, aki egyszerre volt író, költő, műfordító, valamint a Nyugat nemzedékének egyik legsajátosabb hangja, egyszerre tudott szórakoztatni, elgondolkodtatni és meghökkenteni. Ezzel a kvízzel nemcsak próbára tesszük irodalmi műveltségedet, hanem tisztelgünk Karinthy életműve előtt is. Emlékszel még a Tanár úr kérem vagy az Így írtok ti című alkotásokra? Most kiderül! Merülj el az író világában és nézd meg, mennyire ismered a szerzeményeit!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik kötete tette ismertté Karinthy Frigyest?

Az alábbi videó megtekintésével különböző érdekességeket tudhatsz meg a magyar íróról:

