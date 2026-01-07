Ez a 9 kolléga kerget az őrületbe – tippek, hogy mit kezdj velük, mielőtt idegbajt kapnál

A munkahely néha tényleg olyan, mintha egy bonyolult kirakóst próbálnánk összerakni: sokféle személyiség, eltérő tempó, különböző kommunikációs stílusok, és időnként egy-egy olyan kolléga, aki mellett külön sport a nyugalom megtartása. A jó hír az, hogy a „nehéz ember” sokszor nem rosszindulatú, csak sajátos minták szerint működik. Ha felismered, kivel van dolgod, könnyebb lesz úgy kommunikálni, hogy közben a határaidat is megőrzöd, és a munkád se menjen rá a felesleges feszültségre.

Ez a 9 kolléga kerget az őrületbe - mutatjuk, mihez kezdj velük! / Fotó: Jobinfo

Miért tűnnek egyes kollégák ennyire nehéznek?

A legtöbb konfliktus nem abból fakad, hogy valaki „gonosz”, hanem abból, hogy másképp gondolkodik, másképp reagál stresszre, vagy teljesen eltérő az, amit természetesnek tart a munkahelyi együttműködésben. Egy csendesebb, zárkózott embernek az állandó beszélgetés sok, míg egy társaságkedvelőnek a hallgatás tűnhet sértőnek. Egy kockázatkerülő típus számára egy merész ötlet felelőtlenség, míg a kreatív ember pont ettől érzi magát élőnek. Az első lépés sokszor az, hogy elfogadod: nem kell mindenkivel „hasonlónak” lenni, de együttműködni muszáj, ezért stratégiára van szükség.

1. Az „Ijesztően nagy tudású”, akitől mindenki görcsbe rándul

Van az a kolléga, aki tényleg kiváló szakember, és ezt nem is rejti véka alá. Magasra teszi a lécet, és ha azt érzi, hogy nem vagy elég felkészült, könnyen kritikus, akadékoskodó vagy lekezelő lesz, sokszor anélkül, hogy szándékosan bántani akarna. Vele akkor lehet jól együtt dolgozni, ha egyrészt felkészülten érkezel a közös helyzetekbe, másrészt finoman, de egyértelműen jelzed a határaidat. Ez a típus gyakran értékeli az őszinte visszajelzést, főleg ha nem támadásként, hanem együttműködési javaslatként kapja, mert általában nem a rosszindulat, hanem az érzéketlen figyelmetlenség a gyenge pontja.

2. A „Sötét nagymester”, aki sakkfigurának néz

Ő az, aki mindent stratégiának lát, és hajlamos úgy mozgatni embereket és feladatokat, mintha egy nagy terv részei lennének. A probléma az, hogy közben könnyen eltűnik az emberi szempont, és a csapat azt érzi, csak eszköz a célhoz. Vele akkor tudsz eredményt elérni, ha a saját nyelvén beszélsz: érvekkel, hatásokkal, kockázatokkal és következményekkel. Ha rávezeted, hogy hosszú távon jobban jár, ha partnerként kezeli a többieket, és nem csak végrehajtóként, sokszor meglepően gyorsan képes finomítani a hozzáállásán.