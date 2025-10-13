Kitálalt a házassági tanácsadó: ezek a viszony biztos jelei

Néha a legapróbb változások árulják el, ha a párodnak szeretője van. Talán nem tudod, hogy ezek egy viszony jelei, de ha figyelsz, nyomok is lehetnek, amik elvezetnek a fájdalmas igazsághoz.

A házassági tanácsadó szerint, ezek biztosan egy viszony jelei.

Fotó: simona pilolla 2 / Shutterstock

A legtöbb ember nem számít rá, mivel a hűtlen felek felkészültek, és ügyesen eltüntetik a csalárdság nyomait. De vannak olyan gyanús szokások, amik még őket is elárulják. Ne hagyd, hogy átverjen; légy résen és ismerd fel, ha megcsal a párod! Mutatjuk egy viszony 10 biztos jelét.

A viszony jelei: innen tudhatod, hogy megcsal a párod

1. Hirtelen csend

Hárít, kerüli a tartalmas beszélgetéseket vagy elmenekül, amikor bedobsz egy kényesebb témát? Ha a pasid kommunikációs stílusa egyik napról a másikra megváltozik, azt ne vedd félvárról.

„Ha nem tudod rávenni a párodat, hogy kommunikáljon veled (vagy akár veszekedjen), már nem meséli el milyen volt a napja, vagy nem mondja ki, hogy szeret, valószínűleg van egy mögöttes probléma." – írja Sheri Stritof, házassági tanácsadó a Verywell Mind-on.

Amikor valakinek viszonya van, nehezen néz szembe a bűntudatával. Egyszerűbb tagadásban élni. Így, ha megfogyatkozik, vagy akár teljesen megszűnik kettőtök között az – egyébként megszokott – őszinte kommunikáció, kezdhetsz gyanakodni. Ez a félrelépés egyik leggyakoribb jele.

2. Új haj, ruhák vagy parfüm

Amikor a partnered egyre nagyobb energiát fektet a megjelenésébe, az a viszony egy korai intő jele lehet. Önmagában még nem feltétlenül jelenti azt, hogy megcsal, de ha mellette észreveszel más szokatlan viselkedést is, – például titkolózást vagy a telefon takargatását – akkor már komolyan el kell gondolkodnod.

3. Több munka, kevesebb otthon töltött idő

A „sok a munka” és a „ma tovább edzek” mondatok mögött gyakran rejtőzhet egy másik nő. Ha egyre gyakoribbak az olyan esték, amiket egyedül töltesz otthon, az valószínűleg nem véletlen.

Mivel egy viszony fenntartásához plusz időre van szükség – és általában egyre többre – a pasi ezt sokszor úgy oldja meg, hogy az egyébként is végzett mindennapi tevékenységeire azt mondja, több időt vesznek igénybe. Sheri szerint, ha a párod egyre elfoglaltabb lesz, később ér haza, új hobbit talál, az hűtlenségre utalhat.