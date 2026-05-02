Halva született a kislánya, Niki nemrég lett 30 éves – Mindenki csodának titulálja a történteket

Valóságos csodának köszönheti az életét Niki, aki idén ünnepelte a harmincadik születésnapját. Édesanyjával, Erikával gyakran idézik fel a születése történetét, amely korántsem volt zökkenőmentes: a kislány szíve még az anyaméhben leállt, így halvaszületés során jött a világra. Az orvosok azonban nem adták fel, és sikerült visszahozniuk az életbe, Niki pedig végül teljesen egészségesen kezdhette meg az útját.

Csoda a halvaszületés után

Nem véletlen, hogy az anyák napja minden évben nagy jelentőséggel bír Niki és Erika számára. Ilyenkor mindig előkerülnek különböző családi történetek és közös emlékek. Sok esetben régi fényképek segítségével idézik fel azokat az élményeket, amelyek közös életük során meghatározóak voltak. A két nő szinte barátnőkként beszélget egymással, és a visszaemlékezésekből sosem hiányoznak a felszabadult, sokszor könnyekig tartó nevetések sem.

– Nagyon szoros a kapcsolatunk, általában napi szinten beszélünk telefonon. Mindig őt hívom, ha valamivel kapcsolatban tanácstalan vagyok, vagy ha összecsapnak a hullámok a fejem felett, és arra vágyom, hogy valaki megnyugtasson. Anyára mindig számíthatok – mondja Niki. – Pontosan nem emlékszem, mióta tudom azt, hogy milyen körülményes volt az érkezésem. Talán akkor hallottam először ezt a történetet, amikor a kistesómat várták anyáék. Ekkor már szóba kerülhetett az, hogy amikor én születtem, történt néhány „izgalmas dolog”. A szüleim nem szerették volna, hogy ez megismétlődjön, ezért az öcsém tervezett császárral jött világra. Ekkor hároméves voltam, de a későbbi években beszéltünk erről egyre mélyebben. Azt viszont hozzáteszem, hogy mivel már tudjuk, hogy nem lett ebből baj, a mai napig szeretünk erről beszélni, mert mégis csak egy sikertörténet, és általában mindenki egy csodának titulálja.

„Az altatás előtt a kisbabámra gondoltam”

Erika mindig is nagyon vágyott arra, hogy édesanya lehessen, ezért amikor a terhességi tesztje pozitív lett, leírhatatlan boldogság töltötte el. A várandósság időszaka problémamentesen telt, a szülés gondolata azonban – sok kismamához hasonlóan – benne is némi félelmet keltett.