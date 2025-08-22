Így él a magyar tükörember: András szíve születése óta a másik oldalon dobog

„Tedd a szívedre a kezed" – szól a mondás, majd mindenki automatikusan a mellkasa baloldalára helyezi a tenyerét. Kivéve Lhotsky Andrást, aki születése óta tüköremberként él, azaz nem csak a szíve dobog mellkasa másik oldalán, de minden szerve tükröződve, a másik irányban van. Azt gondolnánk, hogy egy ilyen orvosi különlegesség sok komplikációt okoz viselőjének, de ez nem igaz. Andrásnak gyerekkorában két komolyabb kivizsgálása volt, de ennyi. Azon kívül, hogy sokat köhög és asztmás, sosem érte hátrány amiatt, mert tüköremberként él.
A 37 éves, hódmezővásárhelyi Lhotsky András úgy él mint minden átlag ember. Tíz éve tetovál, mellette pedig nemzetközi fuvarozással is foglalkozik, ránézésre pedig maximum annyi állapítható meg, hogy nagyon jó fizikumban van. Ha valaki nem ismeri a történetét, nem is gondolná, hogy szíve a másik oldalon dobog, sőt, minden szerve tükröződik a testében. Ez a veleszületett állapot a situs inversus totalis, ami annyit jelenet, hogy „teljes fordított helyzet" és borzasztóan ritka, tízezer emberből csupán egyet érint.
– Én nem érzem magam különlegesnek ettől, vagy másnak. A hátránya esetleg csak annyi, hogy sokat köhögök és asztmás vagyok, de sosem éreztem ezzel kapcsolatban semmilyen nehézséget – meséli András a Borsnak, aki elmeséli azt is, hogy az állapotának velejárója a nagyobb étvágy is.
Nyolc évesen mesélte el anya, hogy születésemkor elvettek tőle két hétre és Szegedre vittek vizsgálni. Amikor vittek vissza hozzá, akkor mondták neki, hogy ne etessen mellről, mert nem fogom elfogadni, de anyukám természetesen akart táplálni, ezért a hagyományos módon etetett és nem hogy elfogadtam, de háromszor többet is ettem, mint egy normál csecsemő
– részletezi a különleges szituációt András, akinek azóta is háromszor nagyobb az étvágya, mint az átlag embereknek, de ez nem látszik meg rajta.
András épp ezért elhatározta, hogy ha már ilyen különleges, orvosi csodával született, akkor mindenkinél egészségesebb lesz és vigyáz a testére.
– A sport sokat segített, hogy az egészségem megőrizzem, igy az asztmán kívül más problémám sosem volt. A sport nagyfokú kitartást, fegyelmet és alázatot tanított nekem, eszerint élem a mindennapjaimat – teszi hozzá András, aki teljes tükörképe egy átlag embernek. Ebből adódtak már vicces szituációk is az életében.
Volt olyan, hogy mentem először tüdőszűrésre és az orvos behívott külön, de igazaból csak a csodámra akart járni. Orvostan hallgatók voltak még akik vizsgáltak, de nem vették észre, hogy más vagyok, mint az átlag emberek. Az emberek általában meglepődnek, amikor kiderül, hogy tükörember vagyok. Például ismerkedtem régen egy lánnyal és a mellkasom jobb oldalára tette a kezét, mert nem hitte el, hogy ott dobog a szívem
– számol be a különlegességével járó vicces helyzetekről András, aki egy fordított állású szívet is tetováltatott a mellkasára, jelezve, az ő szíve a helyén van, de bizony a másik oldalt.
Bár a situs inversus nagyon ritka, Magyarországon is van rá példa. Laci és Pamela két olyan fiatal, akiknek bár minden szervük nem tükröződik, de a szívük igen. Ezt úgy hívják, hogy dextrocardia. Olyan esetben, ha csak a szív dobog a másik oldalon több komplikáció is felléphet, így András szerencsésnek mondható, hiszen az ő esetében minden szerv tükröződik, azaz a szervek egymáshoz viszonyított helyzete egybevágó a szokásossal. Ettől függetlenül neki is nagyon fontos, hogy vigyázzon az egészségére, aminek András eleget is tesz, sőt!
