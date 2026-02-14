Veséjével mentette meg férje életét Noémi: „Igazi csoda volt a donáció után babát várni”

Tamás és Noémi története filmbeillő. A gimnáziumi éveik végén ismerkedtek meg egymással, fiatalon összeházasodtak, ma pedig már három gyerekük van. Kívülről nézve senki sem mondaná meg róluk, hogy milyen harcot kellett megvívniuk azért, hogy még ma is együtt lehessenek. A több mint 10 éve Pátyon élő család boldog és egészséges, de ez nem volt mindig így: néhány éve közös veseátültetést vállaltak, hogy fenntarthassák a családjukat.

Somogyi Farkas Tamás és Somogyi-Adamis Noémi 15 évvel a veseátültetés előtt, mindössze 21 és 22 évesen házasodott össze.

Tamásnak veseátültetésre volt szüksége: „A nehézségek jobban összekovácsoltak”

A pasaréti ferencesek szilveszteri bálján örökké megváltozott Somogyi Farkas Tamás és Somogyi-Adamis Noémi élete. Itt ismerkedtek ugyanis meg egymással gimnazista korukban. Már akkor nyilvánvaló volt számukra, hogy összeillenek, hiszen mind a ketten nagy családban nőttek fel és hasonló értékrend szerint gondolkodtak, így rengeteg közös témájuk volt. Nem is meglepő, hogy a szerelmük hamar komolyra fordult: 2006-ban összeházasodtak, mindössze 21 és 22 évesen. Az oltárnál tett ígéretüket azonban zsenge koruk ellenére is komolyan vették: egészségben, betegségben kitartanak egymás mellett, immár lassan 20 éve.

– Sokszor látjuk, hogy a fiatalok nem mernek dönteni, mi viszont nagyon biztosak voltunk a döntésünkben, és ma sem tennénk máshogy. Egy kapcsolatért tenni kell, hogy mindig jó maradjon, de ha ez megvan, a nehézségek képesek akár még jobban összekovácsolni minket, nem pedig szétválasztani – meséli a házaspár, akik tudják, hogy miről beszélnek, hiszen nekik nehézségből bőven kijutott. Tamás 28 évesen ugyanis letaglózó diagnózist kapott: valamikor 30 és 60 éves kora között le fognak állni a veséi.

– Tamás édesanyja is transzplantált volt, de amikor összeházasodtunk, nem tudtuk, hogy a férjem is érintett lehet. Ez csak évekkel később derült ki. Kaptunk egy papírt, amelyen feketén-fehéren le volt írva, hogy mi vár rá, de ekkor még Tamás teljesen jól volt, így sokáig reménykedtünk is, hogy tévedésről van szó. A férjem viszont a 30. születésnapját már meg sem akarta ünnepelni, hiszen nem könnyű, mikor kapsz egy ilyen diagnózist – meséli Noémi, aki végig támogatta férjét a nehéz időkben. A házaspárnak ekkor már volt két fia is, Adorján és Bendegúz, így Tamás édesapaként nézett szembe a ténnyel: új vesére van szüksége, ha élni akar.