„A megrázó élmények elkísérnek a sírig” – Rózsika néni, az első női mentőápoló ma már 92 és fél éves

Még az Országos Mentőszolgálat is sokáig úgy tudta, hogy 2017 óta vannak csak nők a mentőápolók között. Számukra is csak idén derült ki, hogy bizony az 1950-es években pár évig voltak női mentőápolók, az elsők közül azonban már csak egy él, aki elmesélheti. Ő a 92 és fél éves Zabó Jánosné, azaz Rózsika néni, aki most a Borsnak elmesélte milyen is volt az ’50-es években nőként mentőzni, amikor még nem voltak ilyen modern mentőautók, viszonylag könnyű hordágyak és bizony pszichológus sem segítette őket, hogy feldolgozzák a szörnyűségeket, amiket láttak.

Rózsika néni az első női mentőápoló, ám ez csak nemrég derült ki.

Fotó: hot archív

„Hat lányt választottak ki, de már csak én élek közülük”

Rózsika néni Kiskunfélegyháza mellett nőtt fel. Vidéki lányként nem kapott otthonról támogatást, így mikor lehetősége volt rá, hogy ingyen tanítsák, kiképezzék mentőápolónak és ebben dolgozzon, azonnal élt a lehetőséggel.

– Az ’50-es években örültünk, ha dolgozhattunk, nagyon más világ volt még akkor. Tizenhat éves voltam, amikor a nővérem felhozott Budapestre. Egy beteg néni mellett kellett segédkezni, talán innen jött az, hogy az egészségügyben találtam később magam – kezdi a Borsnak a néni, akivel beszélgetve meg nem mondanánk, hogy már több mint 92 éves. Szellemi frissességét a sok olvasás adja, memóriája pedig olyan mint a szivacs, mindenre emlékszik.

Egy egészségügyi tanfolyamot végeztem, amikor jött 1950-ben a rendelet, hogy a nőket mindenhová be kell vonni. Oravecz doktor, a mentőszolgálat akkori főigazgatója kiválasztott hat lányt, köztük engem is, akik elég erősek lehetnek a képzéshez és a mentőápolói munkához

– meséli a kezdeteket Rózsika néni, aki kiemeli, hogy ugyanolyan képzést kaptak mint a férfiak, sőt, talán még jobbat is, a lányokat ugyanis akkoriban levitték a bányába is és a légi betegellátásra is kiképezték őket. A képzés után pedig jött a munka, ami cseppet sem volt könnyű.

A képen jobbra szereplő mentőautóval dolgozott Rózsika néni, amire piros zászlót raktak ki, ha esethez mentek.

Fotó: Nemzeti Fotótár

– Nagyon nehéz hordágyak voltak még akkoriban és arra még jött nem egyszer a közel 100 kilós ember. Úgy vittük őket, volt, hogy a hatodik emeletre, akár csigalépcsőn is. Akkoriban még nem volt minden házban lift, vagy ha volt is, sokszor nem működött. A mentőkocsik sem voltak ilyen felszereltek. A mai mentőautók már kész laborok ahhoz képest – részletezi Rózsika néni, hozzátéve, hogy akkoriban a síneket is maguknak kellett összerakni a betegek számára. Persze voltak sín alapok, de ők állították össze, felmérve, hogy mekkora kell a sérüléshez. És ez még csak a jéghegy csúcsa.