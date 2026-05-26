Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Evelin, Fülöp névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vörös kód a szóbeli érettségin: 3 jel, amiből megtudhatod, ha épp megbuktatnak

testbeszéd
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 08:38
stresszoldásstressz ellentest és lélekszóbeli érettségi
A gondolatra is reszket a lábad, hogy hamarosan egy vizsgabiztos előtt kell szerepelj, és mindent elfelejtesz a stressztől? A testbeszéd ereje a szóbeli érettségi vizsga közben többet ér, mint bármennyi átmagolt éjszaka. A magyar szakértő elárulta,, mire érdemes figyelned, ha rád kerül a sor.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A szóbeli érettségi vizsga sosem könnyű, de egy technikával könnyen legyőzheted a stresszt.
  • Simon Ferenc testbeszéd-szakértő szerint a vizsga 50 százaléka a testbeszéden múlik.
  • A siker kulcsa az önazonosság, a magabiztos szemkontaktus, és az asztalon tartott kéz.
  • A vizsgabiztos testbeszéde szintén árulkodó, bizonyos jelekből megtudhatod, mit gondol rólad.

Ahogy eddig minden évben, úgy a szóbeli érettségi vizsga 2026-ban is fontos időszak minden végzős középiskolás számára. A vizsgadrukk ellen nehéz megoldást találni, a stressz pedig a tudás gátja lehet, Simon Ferenc testbeszéd-szakértő szerint azonban nincs ok aggodalomra. Elmondása szerint a szóbeli vizsga jó részben a testbeszéden is múlik, így elárulta, mire érdemes figyelnie a diákoknak, valamint hogy ők mi mindent tudnak leszűrni a vizsgabiztos testbeszédéből.

szóbeli érettségi vizsga
A megfelelő testbeszéd felturbózhatja a szóbeli érettségi vizsga eredményét. Fotó: Nagy Lajos / Veszprém Megyei Napló

Hogyan menthet meg a testbeszéd a szóbeli érettségi vizsga közben?

A legnehezebb szóbeli érettségi vizsga is sima ügy lehet, ha néhány apró szabályt tudatosítasz előtte magadnak. Még akkor is jobban fogsz teljesíteni, ha a tételeknek csupán a töredékét ismered, és a kettesre hajtasz. A titok a jól használt nonverbális jelekben rejlik, amelyekkel a legszigorúbb vizsgabiztos is meggyőzhető.

A jó testbeszéd az már gyakorlatilag 50 százalékos siker

– árulta el Simon Ferenc, a Néma szavak Facebook-oldal alapítója a Borsnak, kiemelve: a magabiztos fellépés átsegít a holtponton, és a vizsgáztatónak is azt üzened vele, hogy van elég tudásod. Ha ellenben túlizgulod a helyzetet, a stressz miatt rosszabbul fogsz teljesíteni. A szakértő szerint a stressz ellen a legjobb fegyvert a mosdóban kell elsütni. Vizsga előtt menj a mellékhelyiségbe és két percig nagy terpeszben, csípőre tett kézzel állj – ezzel mérhetően csökkented a stresszhormon-szinted. 

– Ennek a gyakorlatnak a térhasználat a lényege, a pozitív hatásainak evolúciós oka van – magyarázta a szakértő. 

A testbeszéd ereje

A magabiztosság növeléséhez fontos, hogy a vizsgateremben önmagadat add, miközben a tudásoddal brillírozol és a testeddel is üzensz. A legfontosabb a szemkontaktus megtartása, de vigyázz, ne bámulj senkit mereven!

A magabiztos ember a másiknak a szemébe mer nézni, és ezzel tudattalanul közli a vizsgabiztossal, hogy a tudása értékelhető

– mondta Ferenc, kiemelve: ha kapkodod a fejed vizsgázás közben, az a bizonytalanság jele, amit a tanárok azonnal kiszimatolnak. – A kezeid tartsd az asztal felett nyitott tenyérrel, mert ez egyértelmű őszinteséget sugall – tanácsolta a szakértő. Ezenkívül fontos még a természetesség és a mosoly, utóbbi ugyanis szintén a magabiztosság jele.

Simon Ferenc testbeszéd-szakértő
Simon Ferenc testbeszéd-szakértő szerint 3 fő szabályt kell betartani, ami segíthet a szóbeli érettségin. Fotó: Simon Ferenc

Mikor vagyon sínen?

Ferenc szerint a vizsgabiztos is folyamatosan jeleket küld a testbeszédével, amiből tudhatod, átmentél-e a vizsgán. 

  • A jó jel: ha a vizsgáztató bólogat, enyhén előredől, jó úton jársz.
  • Az érdektelenség jele: ha hátradől és összefonja a karját a mellkasa előtt, akkor az elutasítást üzen. 
  • A rossz jel: ha a szája széle megfeszül és összehúzódik a szemöldöke, az elégedetlenséget tükröz. 

Nehezen megy a szóbeli érettségire való felkészülés? Akkor játszd le ezt a videót még több tuti érettségi tippért:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu