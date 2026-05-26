Vörös kód a szóbeli érettségin: 3 jel, amiből megtudhatod, ha épp megbuktatnak

A szóbeli érettségi vizsga sosem könnyű, de egy technikával könnyen legyőzheted a stresszt.

Simon Ferenc testbeszéd-szakértő szerint a vizsga 50 százaléka a testbeszéden múlik.

A siker kulcsa az önazonosság, a magabiztos szemkontaktus, és az asztalon tartott kéz.

A vizsgabiztos testbeszéde szintén árulkodó, bizonyos jelekből megtudhatod, mit gondol rólad.

Ahogy eddig minden évben, úgy a szóbeli érettségi vizsga 2026-ban is fontos időszak minden végzős középiskolás számára. A vizsgadrukk ellen nehéz megoldást találni, a stressz pedig a tudás gátja lehet, Simon Ferenc testbeszéd-szakértő szerint azonban nincs ok aggodalomra. Elmondása szerint a szóbeli vizsga jó részben a testbeszéden is múlik, így elárulta, mire érdemes figyelnie a diákoknak, valamint hogy ők mi mindent tudnak leszűrni a vizsgabiztos testbeszédéből.

A megfelelő testbeszéd felturbózhatja a szóbeli érettségi vizsga eredményét. Fotó: Nagy Lajos / Veszprém Megyei Napló

Hogyan menthet meg a testbeszéd a szóbeli érettségi vizsga közben?

A legnehezebb szóbeli érettségi vizsga is sima ügy lehet, ha néhány apró szabályt tudatosítasz előtte magadnak. Még akkor is jobban fogsz teljesíteni, ha a tételeknek csupán a töredékét ismered, és a kettesre hajtasz. A titok a jól használt nonverbális jelekben rejlik, amelyekkel a legszigorúbb vizsgabiztos is meggyőzhető.

A jó testbeszéd az már gyakorlatilag 50 százalékos siker

– árulta el Simon Ferenc, a Néma szavak Facebook-oldal alapítója a Borsnak, kiemelve: a magabiztos fellépés átsegít a holtponton, és a vizsgáztatónak is azt üzened vele, hogy van elég tudásod. Ha ellenben túlizgulod a helyzetet, a stressz miatt rosszabbul fogsz teljesíteni. A szakértő szerint a stressz ellen a legjobb fegyvert a mosdóban kell elsütni. Vizsga előtt menj a mellékhelyiségbe és két percig nagy terpeszben, csípőre tett kézzel állj – ezzel mérhetően csökkented a stresszhormon-szinted.

– Ennek a gyakorlatnak a térhasználat a lényege, a pozitív hatásainak evolúciós oka van – magyarázta a szakértő.

A testbeszéd ereje

A magabiztosság növeléséhez fontos, hogy a vizsgateremben önmagadat add, miközben a tudásoddal brillírozol és a testeddel is üzensz. A legfontosabb a szemkontaktus megtartása, de vigyázz, ne bámulj senkit mereven!

A magabiztos ember a másiknak a szemébe mer nézni, és ezzel tudattalanul közli a vizsgabiztossal, hogy a tudása értékelhető

– mondta Ferenc, kiemelve: ha kapkodod a fejed vizsgázás közben, az a bizonytalanság jele, amit a tanárok azonnal kiszimatolnak. – A kezeid tartsd az asztal felett nyitott tenyérrel, mert ez egyértelmű őszinteséget sugall – tanácsolta a szakértő. Ezenkívül fontos még a természetesség és a mosoly, utóbbi ugyanis szintén a magabiztosság jele.