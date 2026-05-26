Tragikus hír érkezett: holtan találtak rá az eltűnt hegymászóra

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 09:12
A hegymászó még két nappal ezelőtt tűnt el. Holtan találtak rá az eltűnt hegymászóra.

Megtalálták annak a horvát hegymászónak a holttestét, aki után hétfőn nagyszabású kutató- és mentőakció indult Bosznia-Hercegovinában, a Visocica-hegység térségében - közölte a Klix.ba hírportál kedden.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A beszámoló szerint a mentésben a helyi hegyi mentőszolgálat 16 tagja, a Szarajevói Kantoni Hegyimentő Szolgálat 35 munkatársa, a konjici rendőrőrs járőrei, valamint több hegymászó vett részt.

A konjici rendőrség helyszíni vizsgálata után a mentőcsapatok megkezdték a holttest kiemelését a nehezen megközelíthető hegyvidéki terepről. Az akció mintegy két órán át tartott. A hegymászó holttestét éjfél után adták át a konjici rendőrségnek.

A mentőszolgálat közlése szerint az eltűnt férfi május 24-én a Vito-csúcsról indult a Paric-csúcs felé, majd a Zoran Simic bivakszállás érintésével akart továbbhaladni az autójához vezető turistaösvényen - írja az MTI.

 

