Szabó Anikó az Exatlonból: „Én vagyok saját magam legnagyobb kritikusa”

A sors kezét sejti az események alakulásában a táncos, Szabó Anikó, hiszen akkor érkezett az Exatlon az életébe, amikor egy mélypontból kereste a kiutat.

Szabó Anikó Exatlon: „Ostoroztam magam”

Szabó Anikó eleinte nem hitt magában

„Az Exatlon olyan időszakban jött az életembe, amikor szükségem volt a változásra. Az elmúlt években több csalódás ért, így újrakezdésként tekintettem erre az egészre” – kezdte a hot!-nak a koreográfus.

Anikó számára az is kecsegtető volt, hogy a műsornak köszönhetően kiszakadhat a hétköznapokból és a közösségi média világából. Bár sokan határozottnak látják, a verseny alatt rengeteg belső bizonytalansággal kellett megküzdenie.

Nem hittem el magamról, hogy képes vagyok felvenni a versenyt a Bajnok lányokkal

– vallotta be a Kihívók csapatának tagja, aki maximalistának tartja magát, ezért különösen nehéz volt számára, hogy nem úgy teljesített, ahogy szeretett volna.

Szabó Anikó táncosként sokaknak ismerős lehet, többek között A Nagy Duettben vagy a Sztárban Sztárban is láthatták a nézők

Változást hozott az életébe az Exatlon

„Ostoroztam magam a teljesítményem miatt, hiszen én vagyok saját magam legnagyobb kritikusa. Mentálisan azzal is meg kellett birkóznom, hogy a versenyre már kétoldali hajlítósérüléssel érkeztem, ez is hátráltatott” – magyarázta.

A fordulópont akkor következett be, amikor fejben sikerült átbillennie ezen az állapoton.

Volt néhány álmatlan éjszakám, sokat imádkoztam, és próbáltam helyretenni magamban a történteket. Amikor elkezdtem hinni magamban, rögtön jöttek az eredmények is: medált nyertem, és sorra hoztam a pontokat, így végre úgy éreztem, hogy én is hozzáteszek a csapat sikeréhez.

– árulta el.

Sorsszerű fordulat, hogy a búcsú akkor érkezett el számára, amikor elindult benne a várva várt belső változás. Anikó viszont úgy érzi, hogy a családjától és a barátaitól kapott szeretet miatt már megérte belevágni a dominikai kalandba, hiszen ez a támogatás jelentette számára a legnagyobb díjat.

Azt érzem, hogy a bennem élő kisgyerek most kezdett el gyógyulni, és ez lelkileg nagyon sokat adott nekem

– mondta őszintén.