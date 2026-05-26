Újabb legenda távozott: 95 évesen elhunyt a „Szaxofon kolosszus"

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 09:35
95 éves korában meghalt Sonny Rollins, akit a világ a „Szaxofon Kolosszusaként” ismert. A legendás tenort megannyi szaxofonos generáció tisztelte, szerette bálványozta. A szakma örökké őrizni fogja az emlékét.

Családja közösségi médiában jelentette be a szomorú hírt, a halál okát azonban nem hozták nyilvánosságra. Sonny Rollins a jazz egyik legnagyobb újítójaként vált ismertté, és sokan egy szinten emlegették kortársával és barátjával, John Coltranenal. Kettejük közös felvétele, a Tenor Madness máig a műfaj egyik legismertebb darabja.

A jazz egyik királya távozott, elhunyt a "szaxofon kolosszus" Fotó: freepik.com

A zenész olyan örökzöld jazzklasszikusokat írt, mint az Airegin, a Doxy, az Oleo vagy a St. Thomas. Utóbbi különösen fontos volt számára, hiszen karibi gyökereit idézte meg benne. Az 1957-es Way Out West című albuma szintén legendássá vált, amelyen cowboydalokat dolgozott fel teljesen egyedi stílusban.

Nem csak a jazz miatt vált ismerté

Rollins nemcsak zenéjével, hanem különc személyiségével is kitűnt. A hatvanas években például mohawk frizurát viselt – jóval azelőtt, hogy a punkmozgalom divattá tette volna azt.

Karrierje során többször is eltűnt a nyilvánosság elől, még pályája csúcsán is hosszabb szüneteket tartott. Az egyik legismertebb történet szerint éveken át a New York-i Williamsburg hídon gyakorolt, mert ott zavartalanul tudott játszani.

Erről később így beszélt:

Ez egy fantasztikus hely a gyakorlásra. Nappal és éjjel is. Az egész világ fölött vagy. Látod a várost, a vizet, a kikötőt. Gyönyörű panoráma. Olyan hangosan játszhatsz, ahogy csak akarsz.

A visszatérése után a jazzvilág egyik legnagyobb sztárjaként ünnepelték. Olyan legendás albumokkal erősítette meg helyét a zenetörténelemben, mint a The Bridge vagy a What’s New? Több mint hét évtizedes pályafutása során számos rangos díjat kapott, köztük Grammy-életműdíjat, Kennedy Center kitüntetést és az Egyesült Államok Nemzeti Művészeti Érmét is – írja a Variety.

Sonny Rollins halálával a jazz egyik utolsó igazi óriása távozott.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
