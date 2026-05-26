"Már van egy örök otthona" - Tanárnője fogadta örökbe az otthontalan kislányt

Csodálatos történet látott napvilágot arról, hogy egy hétéves kislány, aki korábban négy nevelőszülőnél is "szerencsét próbált", a tanárnője otthonában lelt végül örök menedékre. A most 30 éves Lexi McClelland Arkansasból 2020-ban ismerte meg a kis Maryt, aki rögtön mély benyomást tett rá: okosnak és kreatívnak találta, akivel öröm volt együtt dolgozni az osztályban. Két évvel később jutottak el arra a pontra, amikor a tanár-diák kapcsolatuk anya-lánya viszonnyá alakult.

Tanára fogadta öröke a hétéves, otthontalan kislányt / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Tanára fogadta örökbe az otthontalan kislányt

Amikor visszagondolok, úgy érzem, ennek így kellett történnie

- nyilatkozta Lexi, hozzátéve, Mary azután került be a nevelőszülői rendszerbe, miután a vérszerinti szülei elhanyagolták őt. A kislány, bár már alig emlékszik a Lexivel közös, első pillanataira, azt azonnal tudta, megbízhat a tanárnőben.

Nem számít, hány éves vagy. Attól még ugyanúgy érezheted, hogy szeret valaki, akit csak most ismertél meg.

Mary nevelőotthonai nagyon különböztek egymástól: hol egy vidéki környezetben élt, hol egy városban, sok ember között. Mindezzel együtt járt a gyakori iskolaváltás is, így került végül Lexi osztályába, aki tudott Mary helyzetéről, és szeretett volna többet tenni érte. Erről gyakran beszélgetett a férjével, a 32 éves üzletemberrel, Max-szal. A nő a kezdetektől fogva kijelentette: ha lehetséges, magukhoz veszi a kislányt.

Eleinte úgy tűnt, erre nem lesz szükség, miután 2021 nyarán egy család majdnem örökbe fogadta Maryt, ám ez végül meghiúsult. Ezt követően került Mary Lexihez, aki nagyon örült neki, hogy a tanárnőhöz költözhet, és aki 2021 karácsonyán tette fel a nagy kérdést a kislánynak: szeretne-e a "lánya" lenni.

Látszott rajta, hogy próbálja elhinni, ez valóban megtörténik. Hogy most már van egy örök otthona

- árulta el Lexi, aki 2022 áprilisában a férjével együtt hivatalosan is örökbe fogadta Maryt egy érzelmes bírósági ceremónia keretein belül. Azóta pedig egy nagy, boldog családot alkotnak, miután tavaly világra jött Lexi vérszerinti kisfia, a most hét hónapos Murpy - írja a People.