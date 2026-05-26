"Már van egy örök otthona" - Tanárnője fogadta örökbe az otthontalan kislányt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 09:30
Mary korábban több nevelőszülőt is megjárt, mielőtt a tanára magához vette volna.

Csodálatos történet látott napvilágot arról, hogy egy hétéves kislány, aki korábban négy nevelőszülőnél is "szerencsét próbált", a tanárnője otthonában lelt végül örök menedékre. A most 30 éves Lexi McClelland Arkansasból 2020-ban ismerte meg a kis Maryt, aki rögtön mély benyomást tett rá: okosnak és kreatívnak találta, akivel öröm volt együtt dolgozni az osztályban. Két évvel később jutottak el arra a pontra, amikor a tanár-diák kapcsolatuk anya-lánya viszonnyá alakult.

Tanára fogadta öröke a hétéves, otthontalan kislányt / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Amikor visszagondolok, úgy érzem, ennek így kellett történnie 

- nyilatkozta Lexi, hozzátéve, Mary azután került be a nevelőszülői rendszerbe, miután a vérszerinti szülei elhanyagolták őt. A kislány, bár már alig emlékszik a Lexivel közös, első pillanataira, azt azonnal tudta, megbízhat a tanárnőben.

Nem számít, hány éves vagy. Attól még ugyanúgy  érezheted, hogy szeret valaki, akit csak most ismertél meg.

Mary nevelőotthonai nagyon különböztek egymástól: hol egy vidéki környezetben élt, hol egy városban, sok ember között. Mindezzel együtt járt a gyakori iskolaváltás is, így került végül Lexi osztályába, aki tudott Mary helyzetéről, és szeretett volna többet tenni érte. Erről gyakran beszélgetett a férjével, a 32 éves üzletemberrel, Max-szal. A nő a kezdetektől fogva kijelentette: ha lehetséges, magukhoz veszi a kislányt

Eleinte úgy tűnt, erre nem lesz szükség, miután 2021 nyarán egy család majdnem örökbe fogadta Maryt, ám ez végül meghiúsult. Ezt követően került Mary Lexihez, aki nagyon örült neki, hogy a tanárnőhöz költözhet, és aki 2021 karácsonyán tette fel a nagy kérdést a kislánynak: szeretne-e a "lánya" lenni. 

Látszott rajta, hogy próbálja elhinni, ez valóban megtörténik. Hogy most már van egy örök otthona 

- árulta el Lexi, aki 2022 áprilisában a férjével együtt hivatalosan is örökbe fogadta Maryt egy érzelmes bírósági ceremónia keretein belül. Azóta pedig egy nagy, boldog családot alkotnak, miután tavaly világra jött Lexi vérszerinti kisfia, a most hét hónapos Murpy - írja a People

 

