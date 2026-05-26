Vasvári Vivien őszintén vallott: „Új fejezetet nyitunk”

Vasvári Vivien üzletasszony nemcsak a munkájában és a sportban mutat példát, hanem abban is, ahogy rivalizálásmentes, harmonikus légkört teremtett a mozaikcsaládjában.

Szabadidejét a sporttal tölti

Vasvári Vivien gyermekeinek is szeretné továbbadni a kitartását

Viviék újabban a költözést tervezgetik

A mozaikcsaládban a gyerekek szoros viszonyt ápolnak

Vasvári Vivien tudatosan éli mindennapjait

Sokak számára lehetetlennek tűnik a sport és az anyaság összehangolása, ám az üzletasszony szerint minden csak tudatosság kérdése.

„Hatgyermekes anyaként ez némi logisztikát igényel, de szerencsére megvan a saját intervallumom, amit a sportra szánok. Miután reggel mindenkit biztonságban érzek az iskolában és az óvodában, ilyenkor a mozgásé a főszerep: a pilatesé vagy a margit-szigeti futásé. Ez adja azt a plusz energiát, amiből a nap hátralévő részében merít­kezem” – kezdte a hot!-nak Vivien.

Amikor a sűrű teendők miatt nehéz eljutni az edzőterembe, ő akkor is keresi a megoldást. Vasvári Vivien férje, Bodnár Zsigmond is rengeteget segít az üzletasszonynak.

„Néha nálam is borul a napirend, de ilyenkor sem szeretem kihagyni. Egy rövid otthoni edzés is csodákra képes. A lényeg, hogy tegyünk magunkért egy kicsit, bárhol is vagyunk.”

A mozgás számára egy olyan életforma amit szeretne átadni a gyerekeinek is.

„Harmincszoros országos bajnok atlétaként a pekingi olimpiára készültem, de sajnos egy sérülés miatt ez meghiúsult. Ám a sport megtanított arra, hogyan kell felállni a nehézségek után. Fontos számomra, hogy továbbadjam a gyermekeimnek a kitartásomat.”

Legutóbb Vasvári Vivien kislánya először próbálta ki magát a futópályán.

Leírhatatlan büszkeség tölt el a kislányomnak a Vivicittán nyújtott teljesítménye láttán. Életében először vágott neki a tíz kilométeres távnak, mégis úgy futott, mintha mindig is erre készült volna. Felemelő élmény volt anyaként látni az akaraterejét és a benne rejlő elszántságot

– érzékenyült el az édesanya.

Vivi számára az a leglényegesebb, hogy biztos szülői támogatást nyújtson.

Büszke vagyok, hiszen a tizenkét éves lányommal olyan szoros köztünk az összhang, mintha legjobb barátnők lennénk. Anyaként fontos ezt kiépíteni, így ezt igyekszem tudatosítani bennük is, mert lehet bármennyi barátjuk, a nap végén én leszek az az ember, akihez segítségért fordulhatnak

– mesélte Vivien.