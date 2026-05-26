Vasvári Vivien őszintén vallott: „Új fejezetet nyitunk”

Vasvári Vivien üzletasszony nemcsak a munkájában és a sportban mutat példát, hanem abban is, ahogy rivalizálásmentes, harmonikus légkört teremtett a mozaikcsaládjában.
Sokak számára lehetetlennek tűnik a sport és az anyaság összehangolása, ám az üzletasszony szerint minden csak tudatosság kérdése.
„Hatgyermekes anyaként ez némi logisztikát igényel, de szerencsére megvan a saját intervallumom, amit a sportra szánok. Miután reggel mindenkit biztonságban érzek az iskolában és az óvodában, ilyenkor a mozgásé a főszerep: a pilatesé vagy a margit-szigeti futásé. Ez adja azt a plusz energiát, amiből a nap hátralévő részében merítkezem” – kezdte a hot!-nak Vivien.
Amikor a sűrű teendők miatt nehéz eljutni az edzőterembe, ő akkor is keresi a megoldást. Vasvári Vivien férje, Bodnár Zsigmond is rengeteget segít az üzletasszonynak.
„Néha nálam is borul a napirend, de ilyenkor sem szeretem kihagyni. Egy rövid otthoni edzés is csodákra képes. A lényeg, hogy tegyünk magunkért egy kicsit, bárhol is vagyunk.”
A mozgás számára egy olyan életforma amit szeretne átadni a gyerekeinek is.
„Harmincszoros országos bajnok atlétaként a pekingi olimpiára készültem, de sajnos egy sérülés miatt ez meghiúsult. Ám a sport megtanított arra, hogyan kell felállni a nehézségek után. Fontos számomra, hogy továbbadjam a gyermekeimnek a kitartásomat.”
Legutóbb Vasvári Vivien kislánya először próbálta ki magát a futópályán.
Leírhatatlan büszkeség tölt el a kislányomnak a Vivicittán nyújtott teljesítménye láttán. Életében először vágott neki a tíz kilométeres távnak, mégis úgy futott, mintha mindig is erre készült volna. Felemelő élmény volt anyaként látni az akaraterejét és a benne rejlő elszántságot
– érzékenyült el az édesanya.
Vivi számára az a leglényegesebb, hogy biztos szülői támogatást nyújtson.
Büszke vagyok, hiszen a tizenkét éves lányommal olyan szoros köztünk az összhang, mintha legjobb barátnők lennénk. Anyaként fontos ezt kiépíteni, így ezt igyekszem tudatosítani bennük is, mert lehet bármennyi barátjuk, a nap végén én leszek az az ember, akihez segítségért fordulhatnak
– mesélte Vivien.
Az üzletasszony tudatosan elutasítja a megkülönböztetés minden formáját.
„Sokan abba a hibába esnek, hogy a párjuk előző kapcsolatából született gyermekei ellen fordulnak. Soha nem engedtem meg, hogy bármelyikük kívülállónak érezze magát! Szerencsére úgy összeszoktak, hogy a mostani költözésünk során is kijelentették, hogy bár mindenkinek jut külön szoba, ők mégis együtt szeretnének aludni” – árulta el.
Vivien nem nyűgként tekint a költözésre, sokkal inkább egy izgalmas lehetőségként a családi megújulásra.
Két-három évente szeretünk megújulni, ezért nem ragaszkodunk hosszasan egy helyszínhez. Most is új fejezetet nyitunk. Engem a pakolás, a lomtalanítás nem fáraszt le, hanem kifejezetten feltölt és új lendületet ad
– mesélte el az édesanya.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.