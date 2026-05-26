Most jött: tűz ütött ki egy szerelőcsarnokban

Riasztották a lánglovagokat, miután tűz keletkezett egy szerelőcsarnokban, Dunakeszin, a Röntgen utcában. A mintegy négyszáz négyzetméteres épület megtelt füsttel.

A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat. A helyszínre érkezett a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is - írja a katasztrófavédelem.