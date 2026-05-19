„Nem tudom, ki az apuka, de még az orvosok sem” – Egypetéjű ikrekkel került kapcsolatba a nő

Egy nő élete fenekestül felfordult, amikor két rövid románc után kiderült, hogy teherbe esett. A helyzet csak azután vált igazán bonyolulttá, miután a nő rájött, hogy a lehetséges apák egypetéjű ikrek, így az apasági teszt jelenleg képtelen egyértelmű választ adni arra a kérdésre, ki lehet a gyermeke apja. A válaszok reményében orvosokhoz fordult. Mutatjuk, mit tudott meg!

Fotó: fizkes / Shutterstock

Azt hittem, egy egyszerű apasági teszt lesz

Egy fiatal nő nagyon rövid időn belül közel került két férfihoz, akik történetesen egypetéjű ikrek voltak.

„Nem gondoltam bele, hogy ebből ekkora probléma lehet” – kezdte történetét a nő.

Mindkét kapcsolat csak egy rövid légyottnak, románcnak indult, de pár héttel később a nő megtudta, hogy terhes. De ekkor még nem sejtette, mekkora kérdőjelek várnak rá.

„Mindkettejüknek ugyanakkora esélye volt az apaságra”

A nő szerint a két testvér között mindössze négy nap különbség volt abban az időszakban, amikor a gyermek foganhatott.

„Próbáltam számolgatni, latolgatni, de lehetetlen volt biztosra menni” – magyarázta.

A helyzet nagyon hamar elmérgesedett, végül jogi ügy lett belőle. Mindenki azt hitte, egy apasági teszt majd pontot tesz az ügy végére – de nem így történt.

A DNS-teszt sem tudott biztos választ adni

A DNS-vizsgálatok megerősítették, hogy a gyermek apja valóban az egyik ikertestvér. Csakhogy mivel egypetéjű ikrekről van szó, a genetikai állományuk szinte teljesen azonos.

„Minden bizonytalan volt. A levegőben lógott a válasz” – a nő nem tudta, mitévő lehetne. Kikérte az orvosok véleményét is a lehetséges módszerekről. Fotó: H_Ko / Shutterstock

„Az orvosok azt mondták, jelenleg nem lehet biztosan megállapítani, melyikük az apa” – a nő összeomlott, ráadásul a helyzetet tovább bonyolította, hogy az egyik férfi a baba születésekor hivatalosan is apaként került bejegyzésre a dokumentumokban.

A szakértők szerint elképzelhető, hogy a jövőben egy fejlettebb technológiával már fény derülhet az apa kilétére, de a jelenlegi helyzetben ez rendkívül drága és bonyolult lenne – és még így sem garantált a 100%-os eredmény.