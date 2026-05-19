Michael Jordan teljesítette egykori tanára utolsó kívánságát, mindenki könnyekig hatódott

A világ talán legismertebb sportolója, Michael Jordan ismét bebizonyította, hogy a legnagyobb győzelmek nem mindig a pályán születnek. Az egykori kosárlabdázó megható gesztussal teljesítette volt középiskolai tanára utolsó kívánságát: videóhívásban beszélgetett a hospice ellátásban részesülő nyugdíjas asszonnyal, aki még egyszer szerette volna hallani híres tanítványa hangját.
Az észak-karolinai Wilmington városában működő Lower Cape Fear LifeCare hospice intézmény egyik lakója, Ms. Etta hosszú éveken át tanított az Emsley A. Laney High Schoolban, ahol egykor Michael Jordan is diák volt. Az idős asszony az utóbbi időben gyakran idézte fel régi emlékeit, és a személyzet szerint egy név újra és újra előkerült a beszélgetések során: Michael. Ms. Etta elmondta a gondozóknak, hogy élete egyik utolsó kívánsága az lenne, ha még egyszer beszélhetne egykori tanítványával. A hospice dolgozói megpróbálták felvenni a kapcsolatot a sportlegendával, de eleinte nem jártak sikerrel. Egy este azonban Wendy, az intézmény egyik szociális munkatársa ismeretlen számról kapott hívást. A vonal másik végén egy férfi ennyit mondott:
Ms. Ettát keresem.
A nő először nem is hitte el, hogy maga Michael Jordan telefonál. De amint magához tért a döbbenettől, azonnal autóba ült, és Ms. Etta otthonába sietett, hogy létrejöhessen a videóhívás.
A találkozásról fotót is készítettek, amit a WECT 6 is megosztott. A képen jól látható, ahogy Ms. Etta épp a kanapén pihen, miközben videóhívásban beszél a mosolygó Michael Jordannel. A hospice munkatársai később úgy fogalmaztak, a FaceTime-beszélgetés során a helyi nyugdíjas tanárnő és egykori diákja nevetett, emlékeket idézett fel, és ugratta egymást, a szobában pedig mindenki könnyekig hatódott.
Michael Jordan a világ egyik legismertebb sportolójává vált, de mégsem felejtette el soha, hogy honnan jött. Az egykori kosaras ugyanis rendszeresen támogatja a helyi közösséget, az elmúlt években több millió dollárt adományozott egészségügyi projektekre, és olyan klinikák létrehozásában is részt vett, amelyek a helyi családokat segítik. De mindezek mellett az egykori középiskoláját is rendszeresen támogatja, mivel az Emsley A. Laney High School különösen fontos hely számára, itt kezdődött sportkarrierje.
