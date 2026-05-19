Kim Kardashian bugyijába 9 millió dollárt érő kokaint dugtak

A 40 éves lengyel állampolgárságú Jakub Jan Konkelt hétfőn, május 18-án ítélték el a chelmsfordi bíróságon az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnügyi Ügynöksége (NCA) által lefolytatott nyomozást követően – áll az ügynökség hivatalos sajtóközleményében. A férfi Kim Kardashian fehérneműmárkáját használta a drogcsempészetre.

A hatóságok közlése szerint Konkelt a határőrök állították meg az essexi Harwich kikötőjében 2025. szeptember 5-én, miután egy komppal érkezett a hollandiai Hook of Hollandból. Az NCA szerint Konkel teherautója akkoriban 28 csomag SKIMS ruházatot szállított. Bár maga a szállítmány legitim volt, a tisztviselők szerint a nyomozók később felfedezték, hogy a teherautót speciálisan átalakították, egy rejtett rekeszt építettek a pótkocsi hátsó ajtajába.

Az elrejtett térben a hatóságok 90 csomagot találtak, amelyek egyenként körülbelül 1 kilogramm kokaint tartalmaztak, amelynek becsült utcai értéke a hivatal szerint nagyjából 9,6 millió dollár (2 991 643 200 Ft).

Kim Kardashian-nek mi köze volt mindehhez?

Az NCA közölte, hogy sem az exportőrnek, sem az importőrnek, akik kapcsolatban álltak a SKIMS szállítmánnyal, nem volt semmilyen köze a csempészethez. SKIMS-t és Kim Kardashiant semmilyen szabálytalansággal nem vádolták - írja a People.