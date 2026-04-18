Titokban vásárolt apasági tesztet - Véget ért a házassága

Véletlenül ugyan, de tönkretette családját az a férfi, aki azok után követelt DNS-tesztet feleségétől, hogy ahogy egyre teltek az évek, úgy vélte egyre inkább azt, hogy középső gyermekük egyáltalán nem hasonlít rá. A 37 éves Reddites ezt meg is osztotta az interneten kiemelve, három gyermekük van és másodszülöttük esetében erős volt benne a gyanú arra, hogy neje hűtlen volt hozzá. Ezért vásárolt apasági tesztet titokban mondván feleségének nem kell baja legyen azzal, hogy bizonyítékot akar, ha nincs mit titkolnia előle.

Apasági tesztet követelt, tönkretette vele a családját

Fotó: DimaBerlin / Shutterstock

12 éve vagyunk házasok és mindig volt bennem egy nyugtalanító érzés, hogy a középső gyermekünk nem az enyém. A legidősebb és a legkisebb pont úgy néz ki, mint én, de a középső nem. A feleségem mutatott egy fotót a nagyapjáról, és valóban nagyon hasonlít rá, de semmilyen vonásában nem hasonlít az én családomra. Teljesen másképp néz ki, mint bárki más a családban. Ezért döntöttem úgy, hogy szeretnék egy apasági tesztet, hogy megnyugodjak. A feleségem ez azonban nagyon felzaklatta, mert számára a megcsalás elfogadhatatlan, de én ezt inkább még több oknak láttam arra, hogy elvégezzem a tesztet. Az eredmény azonban igazolta, én vagyok a biológiai apa. A nejem kiakadt, hogy megkérdőjeleztem a hűségét és közölte, soha nem fogja megbocsájtani azt, amit a fiunkkal tettem és, hogy megkérdőjeleztem a gyermekünk helyét a családban

– részletezte a férfi, aki próbálta megmagyarázni nejének a dolgot, de ő nem hajlandó elfogadni azt, hogy mindezt csak bizonytalanságból tete:

Közölte, reméli, hogy a buta büszkeségem megérte a családom árát. Válni akar, mert szerinte nem bízom benne és annyira rossznak tartom a jellemét, hogy képesnek gondoltam arra, hogy más férfi gyermekét az enyémként nevelje. Kijelentette, hogy már régóta nyilvánvaló volt, hogy máshogy viselkedtem a másodszülöttünkkel, bár ez nekem fel sem tűnt...

– zárt gondolatait hozzátéve, már a gyermekei sem beszélnek vele, írja a Mirror.