Mandula Ádám várandós exe kitálalt az énekesről: "Azt mondta, haljon meg a baba!"

Csak gyűrűzik és gyűrűzik a botrány az énekes körül, szép lassan mindenki elfordul tőle. Mandula Ádám nagymamája garázsában lakik, alkalmi munkákból él, hamarosan születendő kisfia kedvéért sem volt képes változtatni életmódján. A rapper exe úgy döntött, nem hallgat tovább arról a férfiról, aki egészen más képet mutat magáról, mint amilyen valójában.
„Hogy kívánhatja egy ember a saját gyermeke halálát?” – kezdte történetét a Bors újságírójának a rapper várandós exe. Alexa már nagyon nehezen alszik, a kilencedik hónap utolsó napjaiban már csak a születendő gyermekére akar koncentrálni, de Mandula Ádám a szakítás óta is hívogatja. A fiatal nő szerint – aki terhessége közben vesemedence gyulladással kórházba került – a rapper folyamatosan szerepet játszik a külvilág felé.
„Elegem lett abból, hogy egy olyan ember mellett éltem, aki a külvilág felé teljesen másnak mutatta magát, mint amilyen valójában” – magyarázta a Borsnak Alexa, aki közel egy hónappal ezelőtt már egyszer szakított gyermeke apjával, de aztán adott neki még egy esélyt.
Másfél évig hittem neki, védtem őt, kiálltam mellette, miközben folyamatos hazugságok, megaláztatások és lelki bántások között éltem. Sok mindent hallgattam el eddig, mert próbáltam óvni őt, a kapcsolatunkat és a családomat. De eljött az a pont, amikor már nem akarok tovább csendben maradni csak azért, hogy valaki fenntarthasson magáról egy hamis képet. Az embereknek joguk van tudni, hogy a hűségről, családról és tisztességről beszélő ember a magánéletében egészen máshogy viselkedett. Rengeteg nőt megalázott, kihasznált és játszmákba vont bele. Folyamatosan más életet élt a háttérben, mint amit kifelé mutatott. Megdöbbentő volt számomra az is, hogy mennyi mindent képes volt megtenni pénzért, figyelemért vagy azért, hogy érdekesebbnek és nézettebbnek tűnjön az interneten. Sokszor már én sem tudtam, mi az igazság és mi a következő szerep, amit előad.
Mandula Ádám tavaly TikTok live közben bántalmazóan lépett fel első fia felé, akinek Géczi Bea az édesanyja, aki megbocsájtott a rappernek. Alexa nem érti, Szegedi Fecsó párja is miért adott mindig újabb és újabb esélyeket a botrányhős apának.
„Én a legjobban azt bánom, hogy a gyermekeimet és a születendő babámat is belekeverte ebbe az egész mérgező világba. Anyaként ezt érzem a legnagyobb hibámnak, és ezt fogom magamnak a legnehezebben megbocsátani. És számomra mindennél többet elárul egy emberről az, amikor a saját, még meg sem született gyermekére azt mondja: „haljon meg”, majd közli az anyával, hogy az sem érdekli, ha az utcán szül meg, csak oldja meg az életét egyedül. Egy igazi apa nem beszél így a saját gyermekéről, és nem hagy magára egy várandós nőt ilyen helyzetben.”
A várandós kismama azt is elárulta, sajnálja, hogy nem hallgatott az óvó szavakra, amikor összejött Ádámmal.
„Nagyon sok ember próbált figyelmeztetni engem az elején. Olyanok is, akik régóta ismerték őt és pontosan tudták, milyen ember valójában. Én viszont akkor még hittem abban, hogy szeretettel, türelemmel és kitartással meg lehet menteni egy kapcsolatot” – sóhajott nagyot Alexa.
Ma már látom, hogy egy érzelmileg romboló ember mellett éltem, aki maga körül mindenkit tönkretesz. Szégyellem magam azért, hogy idáig jutottam mellette, és hogy ennyi ideig hagytam magam manipulálni. De most végre pontot teszek ennek a történetnek a végére. Nem akarok tovább része lenni annak a hazugságnak, amit mások felé próbált felépíteni. Mostantól a gyermekeimre, a családomra és saját magam lelki békéjére szeretnék koncentrálni. Aki pedig valóban intelligensen és őszintén látja ezt a helyzetet, az pontosan érteni fogja, miért döntöttem úgy, hogy végre megszólalok.
