Mandula Ádám várandós exe kitálalt az énekesről: "Azt mondta, haljon meg a baba!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 20:00
Bármelyik pillanatban megindulhat a szülés Alexánál, aki múlt hónapban adott még egy utolsó utáni esélyt a rappernek. De Mandula Ádám nem csak nem tudott vele élni, de a legkegyetlenebb mondattal végleg elvágta magát terhes párjánál. A rapper exe szégyelli magát, hogy eddig tűrte a megaláztatásokat és a mérgező kapcsolatot, de most eljött a pont, amikor már nem tud csendben maradni…
Csak gyűrűzik és gyűrűzik a botrány az énekes körül, szép lassan mindenki elfordul tőle. Mandula Ádám nagymamája garázsában lakik, alkalmi munkákból él, hamarosan születendő kisfia kedvéért sem volt képes változtatni életmódján. A rapper exe úgy döntött, nem hallgat tovább arról a férfiról, aki egészen más képet mutat magáról, mint amilyen valójában.

Se veled, se nélküled kapcsolatban élt Mandula Ádám és Alexa

  • A rapper és a fiatal anyuka másfél évvel ezelőtt jöttek össze
  • Többször szakítottak, de mindig kibékültek
  • Tavaly októberben bejelentette Mandula Ádám, hogy párja a gyermekével várandós
  • Múlt hónapban a kismama szakított, majd adott még egy esélyt az apának
  • Végleg véget ért a kapcsolat
  • Alexa egyedül akarja nevelni gyermekét

Mandula Ádám exe nem hallgat tovább 

„Hogy kívánhatja egy ember a saját gyermeke halálát?”  kezdte történetét a Bors újságírójának a rapper várandós exe. Alexa már nagyon nehezen alszik, a kilencedik hónap utolsó napjaiban már csak a születendő gyermekére akar koncentrálni, de Mandula Ádám a szakítás óta is hívogatja. A fiatal nő szerint – aki terhessége közben vesemedence gyulladással kórházba került – a rapper folyamatosan szerepet játszik a külvilág felé. 

„Elegem lett abból, hogy egy olyan ember mellett éltem, aki a külvilág felé teljesen másnak mutatta magát, mint amilyen valójában” – magyarázta a Borsnak Alexa, aki közel egy hónappal ezelőtt már egyszer szakított gyermeke apjával, de aztán adott neki még egy esélyt. 

Másfél évig hittem neki, védtem őt, kiálltam mellette, miközben folyamatos hazugságok, megaláztatások és lelki bántások között éltem. Sok mindent hallgattam el eddig, mert próbáltam óvni őt, a kapcsolatunkat és a családomat. De eljött az a pont, amikor már nem akarok tovább csendben maradni csak azért, hogy valaki fenntarthasson magáról egy hamis képet. Az embereknek joguk van tudni, hogy a hűségről, családról és tisztességről beszélő ember a magánéletében egészen máshogy viselkedett. Rengeteg nőt megalázott, kihasznált és játszmákba vont bele. Folyamatosan más életet élt a háttérben, mint amit kifelé mutatott. Megdöbbentő volt számomra az is, hogy mennyi mindent képes volt megtenni pénzért, figyelemért vagy azért, hogy érdekesebbnek és nézettebbnek tűnjön az interneten. Sokszor már én sem tudtam, mi az igazság és mi a következő szerep, amit előad. 

Gyermeke halálát kívánta Mandula Ádám

Mandula Ádám tavaly TikTok live közben bántalmazóan lépett fel első fia felé, akinek Géczi Bea az édesanyja, aki megbocsájtott a rappernek. Alexa nem érti, Szegedi Fecsó párja is miért adott mindig újabb és újabb esélyeket a botrányhős apának. 

„Én a legjobban azt bánom, hogy a gyermekeimet és a születendő babámat is belekeverte ebbe az egész mérgező világba. Anyaként ezt érzem a legnagyobb hibámnak, és ezt fogom magamnak a legnehezebben megbocsátani. És számomra mindennél többet elárul egy emberről az, amikor a saját, még meg sem született gyermekére azt mondja: „haljon meg”, majd közli az anyával, hogy az sem érdekli, ha az utcán szül meg, csak oldja meg az életét egyedül. Egy igazi apa nem beszél így a saját gyermekéről, és nem hagy magára egy várandós nőt ilyen helyzetben.”

A várandós kismama azt is elárulta, sajnálja, hogy nem hallgatott az óvó szavakra, amikor összejött Ádámmal. 

„Nagyon sok ember próbált figyelmeztetni engem az elején. Olyanok is, akik régóta ismerték őt és pontosan tudták, milyen ember valójában. Én viszont akkor még hittem abban, hogy szeretettel, türelemmel és kitartással meg lehet menteni egy kapcsolatot” sóhajott nagyot Alexa.

Ma már látom, hogy egy érzelmileg romboló ember mellett éltem, aki maga körül mindenkit tönkretesz. Szégyellem magam azért, hogy idáig jutottam mellette, és hogy ennyi ideig hagytam magam manipulálni. De most végre pontot teszek ennek a történetnek a végére. Nem akarok tovább része lenni annak a hazugságnak, amit mások felé próbált felépíteni. Mostantól a gyermekeimre, a családomra és saját magam lelki békéjére szeretnék koncentrálni. Aki pedig valóban intelligensen és őszintén látja ezt a helyzetet, az pontosan érteni fogja, miért döntöttem úgy, hogy végre megszólalok.

Mandula Ádám miatt kivonult a gyámügy Géczi Beáékhoz! Mandula Ádám legutóbb azzal húzta ki a gyufát Beánál, hogy TikTok live-ban bántalmazó magatartást mutatott a közös gyerekük felé. A sztáranyuka feljelentést is tett, de aztán megbocsájtott a volt párjának. Úgy tudjuk, ez sem tartott sokáig, mert a gyámhatóság újra kivonult Beáékhoz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
