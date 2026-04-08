Lehet, hogy érintett vagy, csak nem tudsz róla? Ez a szindróma tönkreteheti a párkapcsolatodat

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 08:45
Sokan éveken át élnek párkapcsolatban úgy, hogy közben fel sem ismerik, miért érzik magukat egyre feszültebbnek és kiüresedettebbnek. A háttérben gyakran egy láthatatlan szindróma áll, amely csendben, de annál hatékonyabban rombol.
Ripszám Boglárka
Gyakran mondasz igent, miközben legszívesebben nemet mondanál? Inkább hallgatsz, csak hogy elkerüld a vitát, és ne bánts meg másokat? Lehet, hogy nálad is jelen van a people pleaser szindróma – és ez a viselkedés akár a legerősebb párkapcsolatot is alááshatja.

People pleasing; az elutasítástól való félelem szindrómája
  • A people pleaser szindróma nem hivatalos diagnózis, de rengeteg embert érint.
  • Jellemző tünete az állandó önfeladás.
  • Vannak tipikus jelek, amelyből a szindrómát felismerheted.

A szindróma, amely csendben mérgezi a kapcsolatotokat

Bár a „people pleaser szindróma” nem hivatalos diagnózis, mégis nagyon is valóságos jelenség. Az érintettek folyton mások igényeit helyezik előtérbe, miközben saját vágyaikat, érzéseiket háttérbe szorítják – főként a párkapcsolatban. Mindezt azért, hogy elkerüljék a feszültséget, megfeleljenek mások elvárásainak, és szerethetőnek tűnjenek. Csakhogy ennek az ára sokszor túl magas.

Kutatások szerint a nők ötször gyakrabban esnek bele ebbe a szerepbe, ami mögött társadalmi elvárások, gyerekkori tapasztalatok vagy feldolgozatlan traumák is meghúzódhatnak.

Az elutasítástól való félelem olyan korai kapcsolatokból származhat, amelyekben a szeretet feltételes volt, vagy amelyekben egy fontos személy elutasított/elhagyott minket az életünkben.

– Sherry Pagoto Ph.D. klinikai pszichológus (Psychology Today)

Ha mindig kedves vagy, az még nem jelent valódi intimitást

A szindróma egyik legjellemzőbb tünete, hogy az érintett fél folyamatosan igazodik a párjához: „nekem mindegy”, „te döntsd el”, „csak ne legyen vita”. A gond az, hogy eközben a saját szükségletek, sérelmek elnyomásra kerülnek. A kapcsolat fokozatosan egyoldalúvá válik: míg az egyik fél dönt és irányít, a másik inkább hallgat, és alkalmazkodik. A szerelem helyét átveszi az önfeladás.

A kapcsolat egyensúlya felborul – és te ezt érzed meg először

Sokan úgy vélik, hogy ezzel a magatartással óvják meg a kapcsolatot, holott éppen ellenkezőleg: gyengítik. A folyamatos engedékenység miatt megbomlik az egyensúly, elmarad az őszinte kommunikáció, és idővel mindkét fél eltávolodik. Az egyik nem érti, mi zajlik a másikban, míg az elnyomott fél feszültté válik, majd egyszer csak – látszólag ok nélkül – kitör. Ilyenkor hangzik el a tipikus mondat: „Eddig semmi bajod nem volt, most meg kiakadsz egy apróságon?” A felgyülemlett feszültség ekkor robban, és sokszor végérvényesen.

Egy párkapcsolat akkor működik, ha két egyenrangú fél vesz benne részt

Nem elég, ha az egyik fél kedves, a másik pedig domináns. A kiegyensúlyozott párkapcsolat két határokat ismerő, önmagát képviselni tudó ember között jön létre. Ehhez viszont szükség van arra, hogy meg merj szólalni. Hogy ki merd mondani, amit gondolsz. Hogy higgy benne: attól még szerethető vagy, ha néha nemet mondasz.

5 intő jel, hogy a people pleaser szindróma rombolja a párkapcsolatodat:

Intő jelek, hogy people pleaser szindróma befolyással van a párkapcsolatodra:
  1. Minden döntést a másikra bízol, közben pedig egyre frusztráltabb leszel
  2. Inkább hallgatsz, mert félsz, hogy veszekedés lesz
  3. Úgy érzed, te adsz bele többet – de erről sosem beszélsz
  4. Megsértődsz, de te kérsz bocsánatot
  5. Már nem is tudod, mit szeretnél – a saját vágyaid, céljaid teljesen eltűntek

Van kiút – és van megoldás

A jó hír az, hogy ez a szindróma nem a végzeted. Ha felismered a viselkedésmintát, máris megtetted az első lépést a változás felé. Néhány apró gyakorlattal újra megtalálhatod önmagad a kapcsolatban:

  • Tanulj meg nemet mondani, bűntudat nélkül.
  • Figyeld meg, mit érzel egy-egy helyzetben: mit szeretnél valójában?
  • Ne ijedj meg attól, ha a párod meglepődik azon, hogy határokat kezdesz húzni – ez a kapcsolat megerősödéséhez vezethet.
  • Ha egyedül nem megy, kérj segítséget szakembertől – gyakran mélyebb, korábbi sebek állnak a háttérben.

A kedvesség önmagában nem elég – határok is kellenek

Egy tartós, bensőséges kapcsolat alapja az, hogy önmagad lehess benne. Hogy ne kelljen elrejtened a gondolataid, és merd vállalni az érzéseid. A people pleaser szindróma éppen ezt veszi el, de ha észreveszed és elkezdesz változtatni, újra közel kerülhetsz a párodhoz, és önmagadhoz is.

7 tipikus people pleaser tulajdonság:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu