Lehet, hogy érintett vagy, csak nem tudsz róla? Ez a szindróma tönkreteheti a párkapcsolatodat

Gyakran mondasz igent, miközben legszívesebben nemet mondanál? Inkább hallgatsz, csak hogy elkerüld a vitát, és ne bánts meg másokat? Lehet, hogy nálad is jelen van a people pleaser szindróma – és ez a viselkedés akár a legerősebb párkapcsolatot is alááshatja.
Bár a „people pleaser szindróma” nem hivatalos diagnózis, mégis nagyon is valóságos jelenség. Az érintettek folyton mások igényeit helyezik előtérbe, miközben saját vágyaikat, érzéseiket háttérbe szorítják – főként a párkapcsolatban. Mindezt azért, hogy elkerüljék a feszültséget, megfeleljenek mások elvárásainak, és szerethetőnek tűnjenek. Csakhogy ennek az ára sokszor túl magas.
Kutatások szerint a nők ötször gyakrabban esnek bele ebbe a szerepbe, ami mögött társadalmi elvárások, gyerekkori tapasztalatok vagy feldolgozatlan traumák is meghúzódhatnak.
Az elutasítástól való félelem olyan korai kapcsolatokból származhat, amelyekben a szeretet feltételes volt, vagy amelyekben egy fontos személy elutasított/elhagyott minket az életünkben.
– Sherry Pagoto Ph.D. klinikai pszichológus (Psychology Today)
A szindróma egyik legjellemzőbb tünete, hogy az érintett fél folyamatosan igazodik a párjához: „nekem mindegy”, „te döntsd el”, „csak ne legyen vita”. A gond az, hogy eközben a saját szükségletek, sérelmek elnyomásra kerülnek. A kapcsolat fokozatosan egyoldalúvá válik: míg az egyik fél dönt és irányít, a másik inkább hallgat, és alkalmazkodik. A szerelem helyét átveszi az önfeladás.
Sokan úgy vélik, hogy ezzel a magatartással óvják meg a kapcsolatot, holott éppen ellenkezőleg: gyengítik. A folyamatos engedékenység miatt megbomlik az egyensúly, elmarad az őszinte kommunikáció, és idővel mindkét fél eltávolodik. Az egyik nem érti, mi zajlik a másikban, míg az elnyomott fél feszültté válik, majd egyszer csak – látszólag ok nélkül – kitör. Ilyenkor hangzik el a tipikus mondat: „Eddig semmi bajod nem volt, most meg kiakadsz egy apróságon?” A felgyülemlett feszültség ekkor robban, és sokszor végérvényesen.
Nem elég, ha az egyik fél kedves, a másik pedig domináns. A kiegyensúlyozott párkapcsolat két határokat ismerő, önmagát képviselni tudó ember között jön létre. Ehhez viszont szükség van arra, hogy meg merj szólalni. Hogy ki merd mondani, amit gondolsz. Hogy higgy benne: attól még szerethető vagy, ha néha nemet mondasz.
A jó hír az, hogy ez a szindróma nem a végzeted. Ha felismered a viselkedésmintát, máris megtetted az első lépést a változás felé. Néhány apró gyakorlattal újra megtalálhatod önmagad a kapcsolatban:
Egy tartós, bensőséges kapcsolat alapja az, hogy önmagad lehess benne. Hogy ne kelljen elrejtened a gondolataid, és merd vállalni az érzéseid. A people pleaser szindróma éppen ezt veszi el, de ha észreveszed és elkezdesz változtatni, újra közel kerülhetsz a párodhoz, és önmagadhoz is.
7 tipikus people pleaser tulajdonság:
