Lehet, hogy érintett vagy, csak nem tudsz róla? Ez a szindróma tönkreteheti a párkapcsolatodat

Gyakran mondasz igent, miközben legszívesebben nemet mondanál? Inkább hallgatsz, csak hogy elkerüld a vitát, és ne bánts meg másokat? Lehet, hogy nálad is jelen van a people pleaser szindróma – és ez a viselkedés akár a legerősebb párkapcsolatot is alááshatja.

People pleasing; az elutasítástól való félelem szindrómája

Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

A people pleaser szindróma nem hivatalos diagnózis, de rengeteg embert érint.

Jellemző tünete az állandó önfeladás.

Vannak tipikus jelek, amelyből a szindrómát felismerheted.

A szindróma, amely csendben mérgezi a kapcsolatotokat

Bár a „people pleaser szindróma” nem hivatalos diagnózis, mégis nagyon is valóságos jelenség. Az érintettek folyton mások igényeit helyezik előtérbe, miközben saját vágyaikat, érzéseiket háttérbe szorítják – főként a párkapcsolatban. Mindezt azért, hogy elkerüljék a feszültséget, megfeleljenek mások elvárásainak, és szerethetőnek tűnjenek. Csakhogy ennek az ára sokszor túl magas.

Kutatások szerint a nők ötször gyakrabban esnek bele ebbe a szerepbe, ami mögött társadalmi elvárások, gyerekkori tapasztalatok vagy feldolgozatlan traumák is meghúzódhatnak.

Az elutasítástól való félelem olyan korai kapcsolatokból származhat, amelyekben a szeretet feltételes volt, vagy amelyekben egy fontos személy elutasított/elhagyott minket az életünkben.

– Sherry Pagoto Ph.D. klinikai pszichológus (Psychology Today)

Ha mindig kedves vagy, az még nem jelent valódi intimitást

A szindróma egyik legjellemzőbb tünete, hogy az érintett fél folyamatosan igazodik a párjához: „nekem mindegy”, „te döntsd el”, „csak ne legyen vita”. A gond az, hogy eközben a saját szükségletek, sérelmek elnyomásra kerülnek. A kapcsolat fokozatosan egyoldalúvá válik: míg az egyik fél dönt és irányít, a másik inkább hallgat, és alkalmazkodik. A szerelem helyét átveszi az önfeladás.

A kapcsolat egyensúlya felborul – és te ezt érzed meg először

Sokan úgy vélik, hogy ezzel a magatartással óvják meg a kapcsolatot, holott éppen ellenkezőleg: gyengítik. A folyamatos engedékenység miatt megbomlik az egyensúly, elmarad az őszinte kommunikáció, és idővel mindkét fél eltávolodik. Az egyik nem érti, mi zajlik a másikban, míg az elnyomott fél feszültté válik, majd egyszer csak – látszólag ok nélkül – kitör. Ilyenkor hangzik el a tipikus mondat: „Eddig semmi bajod nem volt, most meg kiakadsz egy apróságon?” A felgyülemlett feszültség ekkor robban, és sokszor végérvényesen.