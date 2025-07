A pszichológia szerint már gyerekkorodban eldől, kibe fogsz beleszeretni

Amikor egy kapcsolat véget ér, sokszor megfogadjuk, hogy többet nem így választunk, nem így cselekszünk, nem kerülünk ilyen szituációba stb. Aztán jön a következő, és úgy gondoljuk: „na, ez most más lesz”, de hamar ugyanabban a helyzetben találjuk magunkat. Pedig nem velünk van a baj, és nem is feltétlenül a másik féllel. A pszichológia szerint sokkal mélyebb, szinte láthatatlan minták mozgatnak minket azok felé, akikhez vonzódunk. Olyan minták, amik nem is jelenben, hanem a múltunk korai fejezetében íródtak.

Így befolyásolja a gyermekkorunk a párválasztásinkat a pszichológia szerint Fotó: Dikushin Dmitry / Shutterstock

Párválasztás és pszichológia

A pszichológia már régóta próbálja feltérképezni, hogyan befolyásolja a gyerekkorunk (a családi dinamika, a szüleinkhez való kötődés, a gyermekkori traumáink) azt, hogy milyen partnert választunk felnőttként. Az biztos, hogy gyermekkoruk sokkal nagyobb befolyással van ránk és párválasztásunkra, mint gondolnánk.

A gyermekkorban kialakult kötődési mintáink befolyásolják a kapcsolatainkat. Nemcsak azt, hogy kibe szeretünk bele, hanem azt is, hogyan viselkedünk a szerelemben

– dr. Lisa Firestone, klinikai pszichológus (Psychology Today)

Traumaismétlés

Ha azt tapasztalod, hogy a párkapcsolataid folyton ugyanabban a hibában buknak el, lehet, hogy a traumaismétlés az oka. Freud szerint ez az a tudattalan késztetés, ami arra sarkall minket, hogy újrajátsszuk a gyerekkori fájdalmas élményeinket, annak reményében, hogy ezúttal más lesz a végkimenetel. De persze a legtöbbször nem az.

Mondjuk, ha gyerekként egy érzelmileg elérhetetlen szülőhöz próbáltál közel kerülni, lehet, hogy felnőttként is azokat keresed majd, akik hidegek, vagy valamiért elérhetetlenek.

A kötődési minták rejtett hálója

A pszichológia négy fő kötődési típust különböztet meg: biztonságos, szorongó, elkerülő és dezorganizált. Ezek a minták jellemzően kisgyermekkorban alakulnak ki, attól függően, hogy a szüleink – vagy más elsődleges gondozóink – hogyan reagáltak az érzelmi szükségleteinkre.

Ha például azt tanultad meg, hogy az érzelmeid „túl sokak”, el kell rejtened őket, vagy nem kapsz rájuk választ, könnyen lehet, hogy felnőttként is olyan partnert keresel majd, aki megerősíti ezt az érzést benned. Nem szándékosan. Tudattalanul.

A romantikus kapcsolatokban ez a dinamika gyakran egy kezdeti, intenzív érzelmi kötődésként jelentkezik – mint az a szikra, amit akkor érzünk, amikor új emberrel találkozunk. Ez izgalmasnak és mámorítónak tűnhet, de fontos felismerni, hogy ez az intenzitás nem feltétlenül a tartós, egészséges szerelem jele. Gyakrabban egy régi, megoldatlan kapcsolati minta beindulását jelzi

– Nicole McNichols Ph.D., az emberi szexualitás professzora (Psychology Today)