Így viselkedsz a pincérrel? Meglepő, mennyit mindent elárul rólad

Egy egyszerű éttermi helyzet többet elárul rólad, mint hinnéd.

Ahogyan a pincérrel bánsz, a személyiséged mélyebb rétegeit mutatja meg.

Minden kiderülhet rólad egy éttermi rendelés során.

Meglepő, de a pincérekkel való bánásmódunk sokat elárulhat a személyiségünkről. Az, hogy hogyan szólunk hozzá, hogyan kérünk, hogyan reagálunk, ha valami nem a kívánságaink szerint alakul. Szakemberek és vezetők szerint egy ilyen hétköznapi szituáció tűpontos képet ad arról, hogyan gondolkodunk másokról, a hatalomról, az együttműködésről és a tiszteletről.

Személyiség és értékrend

Vannak, akik a társadalmi szerepek alapján váltogatják a viselkedésüket. Udvariasak azokkal, akiktől várnak valamit, és lekezelők azokkal, akiket alárendeltnek gondolnak. Ez a fajta helyzetfüggő értékrend az étteremben gyorsan lelepleződik. Viszont vannak olyanok is, akik bárhol és bárkivel ugyanúgy viselkednek, nem azt figyelik, mikor és kivel éri meg kedvesnek lenni, egyszerűen mindenkivel udvariasan és kedvesen bánnak.

Az első reakció mindent elárul

A lekezelő hangnem, a türelmetlen gesztusok, a sürgetés gyakran együtt jár az ítélkező hozzáállással. Az ilyen ember túl hamar von le következtetéseket és hajlamos a munkájuk vagy beosztásuk alapján rangsorolni másokat. A megértő személyiségtípus ezzel szemben nem ítélkezik azonnal. Tudja, hogy egy elrontott rendelés mögött az is állhat, hogy a pincérnek megterhelő műszakja, vagy éppen rossz napja van. Ez a hozzáállás pedig már érzelmi intelligencia kérdése.

Csapatjátékos vagy?

Ahogyan a pincérhez szólunk, gyakran arról is árulkodik, miként viszonyulunk másokhoz általában. Akik inkább elvárnak, mint egyeztetnek, ritkán valódi csapatjátékosok. A tiszteletteljes kommunikáció mögött viszont többnyire együttműködési szándék van: az ilyen ember kér, nem utasít és partnerként tekint a másikra. A lekezelő hangnem ezzel szemben arra utalhat, hogy valaki nehezen tud egyenrangú félként tekinteni másokra. Ez idővel feszültségekhez és visszatérő konfliktusokhoz vezethet a munkahelyen és a partnerkapcsolatban is.