Így viselkedsz a pincérrel? Meglepő, mennyit mindent elárul rólad

Meglepő, de a pincérekkel való bánásmódunk sokat elárulhat a személyiségünkről. Az, hogy hogyan szólunk hozzá, hogyan kérünk, hogyan reagálunk, ha valami nem a kívánságaink szerint alakul. Szakemberek és vezetők szerint egy ilyen hétköznapi szituáció tűpontos képet ad arról, hogyan gondolkodunk másokról, a hatalomról, az együttműködésről és a tiszteletről.
Vannak, akik a társadalmi szerepek alapján váltogatják a viselkedésüket. Udvariasak azokkal, akiktől várnak valamit, és lekezelők azokkal, akiket alárendeltnek gondolnak. Ez a fajta helyzetfüggő értékrend az étteremben gyorsan lelepleződik. Viszont vannak olyanok is, akik bárhol és bárkivel ugyanúgy viselkednek, nem azt figyelik, mikor és kivel éri meg kedvesnek lenni, egyszerűen mindenkivel udvariasan és kedvesen bánnak.
A lekezelő hangnem, a türelmetlen gesztusok, a sürgetés gyakran együtt jár az ítélkező hozzáállással. Az ilyen ember túl hamar von le következtetéseket és hajlamos a munkájuk vagy beosztásuk alapján rangsorolni másokat. A megértő személyiségtípus ezzel szemben nem ítélkezik azonnal. Tudja, hogy egy elrontott rendelés mögött az is állhat, hogy a pincérnek megterhelő műszakja, vagy éppen rossz napja van. Ez a hozzáállás pedig már érzelmi intelligencia kérdése.
Ahogyan a pincérhez szólunk, gyakran arról is árulkodik, miként viszonyulunk másokhoz általában. Akik inkább elvárnak, mint egyeztetnek, ritkán valódi csapatjátékosok. A tiszteletteljes kommunikáció mögött viszont többnyire együttműködési szándék van: az ilyen ember kér, nem utasít és partnerként tekint a másikra. A lekezelő hangnem ezzel szemben arra utalhat, hogy valaki nehezen tud egyenrangú félként tekinteni másokra. Ez idővel feszültségekhez és visszatérő konfliktusokhoz vezethet a munkahelyen és a partnerkapcsolatban is.
Azok, akik könnyen kivívják mások tiszteletét, a hétköznapi helyzetekben is következetesen viselkednek, mert számukra mindig az ember a fontos, nem a társadalomban betöltött szerepe. Akik udvariatlanok a pincérekkel, ritkán lesznek jó vezetők. Az ilyen viselkedés arra utal, hogy valaki nem a tekintélyével vívja ki mások tiszteletét, inkább elvárja azt.
A kedves szó, a szemkontaktus vagy egy egyszerű köszönöm több puszta udvariasságnál. Ezek a gesztusok empátiát jeleznek, és azt, hogy valaki képes kilépni a saját nézőpontjából és valóban észreveszi a másikat. Aki így fordul a pincérhez, jellemzően a kapcsolataiban is tisztelettel és figyelmesen bánik másokkal.
Érdemes megfigyelni magunkat, ahogyan a pincérekkel bánunk, ahogyan megszólítjuk őket és reagálunk a helyzetekre, hiszen sokat elárul a személyiségünkről. Ezek az interakciók megmutatják, miként gondolkodunk másokról és önmagunkról. Érdemes tudatosnak lenni, mert mindenki egyenlő bánásmódot érdemel, függetlenül attól, milyen munkát végez, mi a titulusa vagy éppen milyen szerepben találkozunk vele.
