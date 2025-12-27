Te hogyan kezeled a konfliktust? Ez a személyiségteszt lerántja a leplet a titkodról

Ez a személyiségteszt többet árul el rólad, mint hinnéd. Mesél a kapcsolataidról, az önbizalmadról és a határaidról is. A reakciók gyakran régi mintákból fakadnak, nem tudatos döntésekből. Épp ezért lehet, hogy te magad sem tudod, mi mozgat téged egy feszült helyzetben. Egy konfliktus nemcsak vita, hanem tükör is. Megmutatja, hogyan véded magad, hogyan húzol határokat, és mennyire mersz jelen lenni nehéz helyzetekben. Nézd meg, te melyik utat választod, amikor feszültség keletkezik.
A személyiségteszt kendőzetlenül megmutatja, milyen a konfliktuskezelő stratégiád. Nem azt, amit szeretnél hinni magadról, hanem a valóságot. Most kiderül, vajon beleállsz a vitákba vagy inkább visszavonulsz, esetleg felpattansz egy érzelmi hullámvasútra. Olvasd el a kérdéseket, és írd fel annak a válasznak a betűjelét egy papírra, amelyik a leginkább igaz rád.
A) Visszaszólok és megvédem magam
B) Elhallgatok és átgondolom
C) Megpróbálom megérteni, mi van mögötte
A) Az igazam
B) A nyugalom
C) A kapcsolat megőrzése
A) Azonnal beleállok a helyzetbe, mielőtt konfliktus alakulna ki
B) Visszavonulok, hátha elcsendesedik a helyzet
C) Higgadtan próbálom tisztázni a helyzetet
A) Gyorsan túllépek rajta
B) Sokáig rágódom még a történteken
C) Megbeszélem az érintettel, hogy a kapcsolatunk olyan legyen, mint előtte volt
A) Ha nem hallgatnak meg
B) Ha valaki felemeli a hangját
C) Ha nincs őszinteség
A) Azonnal jelzem
B) Inkább magamban tartom
C) Megfelelő pillanatra várok, hogy tisztázhassam
A) Ha győztesen jövök ki
B) Elmúlik a feszültség
C) Közelebb kerülünk egymáshoz
A) Határozottnak
B) Zárkózottnak
C) Megértőnek
A) Kimondom
B) Hallgatok
C) Finoman utalok rá
A) Küzdelem
B) Stresszforrás
C) Lehetőség arra, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba
Számold össze, melyik betűjelű válaszból gyűjtötted össze a legtöbbet és olvasd el a rád vonatkozó részt.
Te nyíltan és határozottan kezeled a konfliktust. Nem félsz kiállni magadért, és gyorsan reagálsz, ha igazságtalanságot érzel. Erősséged az őszinteség és az egyenes kommunikáció. Ugyanakkor érdemes figyelned arra, hogy a másik fél is biztonságban érezze magát.
Te inkább visszavonulsz, ha konfliktus alakul ki. A béke és a belső nyugalom fontosabb számodra, mint az azonnali tisztázás. Erősséged az önkontroll és a higgadtság. Viszont a ki nem mondott feszültségek idővel felhalmozódhatnak benned.
Te a megértés és az egyensúly embere vagy. Konfliktusban arra törekszel, hogy minden fél elmondhassa a gondolatait, érzéseit. Erősséged az empátia és a kapcsolatorientált gondolkodás. Néha azonban hajlamos lehetsz háttérbe szorítani a saját szükségleteidet a problémamegoldó stratégiád miatt.
A pszichológia szerint a konfliktuskezelési stílus gyakran gyermekkorban alakul ki. Ahogyan otthon a vitákat kezelték – elhallgatták, kirobbantották vagy megbeszélték –, nagy eséllyel azt a mintát viszed tovább felnőttként is. A jó hír: ezek a minták tudatosan alakíthatók.
