Te hogyan kezeled a konfliktust? Ez a személyiségteszt lerántja a leplet a titkodról

Ez a személyiségteszt többet árul el rólad, mint hinnéd. Mesél a kapcsolataidról, az önbizalmadról és a határaidról is. A reakciók gyakran régi mintákból fakadnak, nem tudatos döntésekből. Épp ezért lehet, hogy te magad sem tudod, mi mozgat téged egy feszült helyzetben. Egy konfliktus nemcsak vita, hanem tükör is. Megmutatja, hogyan véded magad, hogyan húzol határokat, és mennyire mersz jelen lenni nehéz helyzetekben. Nézd meg, te melyik utat választod, amikor feszültség keletkezik.

Te hogyan kezeled a konfliktust? A személyiségtesztből kiderül, mi a te valódi stratégiád

Fotó: BearFotos / Shutterstock

A személyiségteszt megmutatja, hogyan reagálsz ösztönösen konfliktushelyzetekben.

Segít felismerni a legerősebb és a legsebezhetőbb pontjaidat.

Rávilágít arra, miért ismétlődnek bizonyos viták az életedben.

Személyiségteszt: Hogyan kezeled a konfliktust?

A személyiségteszt kendőzetlenül megmutatja, milyen a konfliktuskezelő stratégiád. Nem azt, amit szeretnél hinni magadról, hanem a valóságot. Most kiderül, vajon beleállsz a vitákba vagy inkább visszavonulsz, esetleg felpattansz egy érzelmi hullámvasútra. Olvasd el a kérdéseket, és írd fel annak a válasznak a betűjelét egy papírra, amelyik a leginkább igaz rád.

1. Ha valaki kritizál, hogyan reagálsz?

A) Visszaszólok és megvédem magam

B) Elhallgatok és átgondolom

C) Megpróbálom megérteni, mi van mögötte

2. Egy vita során mi a legfontosabb számodra?

A) Az igazam

B) A nyugalom

C) A kapcsolat megőrzése

3. Ha nő a feszültség, mit teszel?

A) Azonnal beleállok a helyzetbe, mielőtt konfliktus alakulna ki

B) Visszavonulok, hátha elcsendesedik a helyzet

C) Higgadtan próbálom tisztázni a helyzetet

4. Mit teszel egy vita után?

A) Gyorsan túllépek rajta

B) Sokáig rágódom még a történteken

C) Megbeszélem az érintettel, hogy a kapcsolatunk olyan legyen, mint előtte volt

5. Mi zavar leginkább egy vitában?

A) Ha nem hallgatnak meg

B) Ha valaki felemeli a hangját

C) Ha nincs őszinteség

6. Mit csinálsz, ha megbántanak?

A) Azonnal jelzem

B) Inkább magamban tartom

C) Megfelelő pillanatra várok, hogy tisztázhassam

7. Mikor sikeres szerinted egy konfliktus?

A) Ha győztesen jövök ki

B) Elmúlik a feszültség

C) Közelebb kerülünk egymáshoz