Te hogyan kezeled a konfliktust? Ez a személyiségteszt lerántja a leplet a titkodról

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 13:45
A konfliktus elkerülhetetlen része az életnek, mégis mindannyian másként reagálunk rá. Van aki elfolytja magában az érzéseit, más szabadjára engedi a haragját. Legújabb személyiségtesztünk elárulja, te mit teszel, ha nézeteltérésbe keveredsz.
Bata Kata
A szerző cikkei

Ez a személyiségteszt többet árul el rólad, mint hinnéd. Mesél a kapcsolataidról, az önbizalmadról és a határaidról is. A reakciók gyakran régi mintákból fakadnak, nem tudatos döntésekből. Épp ezért lehet, hogy te magad sem tudod, mi mozgat téged egy feszült helyzetben. Egy konfliktus nemcsak vita, hanem tükör is. Megmutatja, hogyan véded magad, hogyan húzol határokat, és mennyire mersz jelen lenni nehéz helyzetekben. Nézd meg, te melyik utat választod, amikor feszültség keletkezik.

Személyiségteszt: konfliktushelyzet egy családban.
Te hogyan kezeled a konfliktust? A személyiségtesztből kiderül, mi a te valódi stratégiád
Fotó: BearFotos /  Shutterstock 
  • A személyiségteszt megmutatja, hogyan reagálsz ösztönösen konfliktushelyzetekben.
  • Segít felismerni a legerősebb és a legsebezhetőbb pontjaidat.
  • Rávilágít arra, miért ismétlődnek bizonyos viták az életedben.

Személyiségteszt: Hogyan kezeled a konfliktust?

A személyiségteszt kendőzetlenül megmutatja, milyen a konfliktuskezelő stratégiád. Nem azt, amit szeretnél hinni magadról, hanem a valóságot. Most kiderül, vajon beleállsz a vitákba vagy inkább visszavonulsz, esetleg felpattansz egy érzelmi hullámvasútra. Olvasd el a kérdéseket, és írd fel annak a válasznak a betűjelét egy papírra, amelyik a leginkább igaz rád.

1. Ha valaki kritizál, hogyan reagálsz?

A) Visszaszólok és megvédem magam
B) Elhallgatok és átgondolom
C) Megpróbálom megérteni, mi van mögötte

2. Egy vita során mi a legfontosabb számodra?

A) Az igazam
B) A nyugalom
C) A kapcsolat megőrzése

3. Ha nő a feszültség, mit teszel?

A) Azonnal beleállok a helyzetbe, mielőtt konfliktus alakulna ki
B) Visszavonulok, hátha elcsendesedik a helyzet
C) Higgadtan próbálom tisztázni a helyzetet

4. Mit teszel egy vita után?

A) Gyorsan túllépek rajta
B) Sokáig rágódom még a történteken
C) Megbeszélem az érintettel, hogy a kapcsolatunk olyan legyen, mint előtte volt

5. Mi zavar leginkább egy vitában?

A) Ha nem hallgatnak meg
B) Ha valaki felemeli a hangját 
C) Ha nincs őszinteség

6. Mit csinálsz, ha megbántanak?

A) Azonnal jelzem
B) Inkább magamban tartom
C) Megfelelő pillanatra várok, hogy tisztázhassam

7. Mikor sikeres szerinted egy konfliktus?

A) Ha győztesen jövök ki
B) Elmúlik a feszültség
C) Közelebb kerülünk egymáshoz

8. Szerinted hogyan látnak mások téged egy vitában? 

A) Határozottnak
B) Zárkózottnak
C) Megértőnek

9. Ha nem értesz egyet valakivel, mit teszel?

A) Kimondom
B) Hallgatok
C) Finoman utalok rá

10. Mit jelent számodra egy konfliktus?

A) Küzdelem
B) Stresszforrás
C) Lehetőség arra, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba

Készen állsz rá, hogy megtudd az eredményt?

Számold össze, melyik betűjelű válaszból gyűjtötted össze a legtöbbet és olvasd el a rád vonatkozó részt.

Többségében A válaszok – A HARCOS

Te nyíltan és határozottan kezeled a konfliktust. Nem félsz kiállni magadért, és gyorsan reagálsz, ha igazságtalanságot érzel. Erősséged az őszinteség és az egyenes kommunikáció. Ugyanakkor érdemes figyelned arra, hogy a másik fél is biztonságban érezze magát.

Többségében B válaszok – AZ ELKERÜLŐ

Te inkább visszavonulsz, ha konfliktus alakul ki. A béke és a belső nyugalom fontosabb számodra, mint az azonnali tisztázás. Erősséged az önkontroll és a higgadtság. Viszont a ki nem mondott feszültségek idővel felhalmozódhatnak benned.

Többségében C válaszok – A MEGOLDÓ

Te a megértés és az egyensúly embere vagy. Konfliktusban arra törekszel, hogy minden fél elmondhassa a gondolatait, érzéseit. Erősséged az empátia és a kapcsolatorientált gondolkodás. Néha azonban hajlamos lehetsz háttérbe szorítani a saját szükségleteidet a problémamegoldó stratégiád miatt.

Tudtad?

A pszichológia szerint a konfliktuskezelési stílus gyakran gyermekkorban alakul ki. Ahogyan otthon a vitákat kezelték – elhallgatták, kirobbantották vagy megbeszélték –, nagy eséllyel azt a mintát viszed tovább felnőttként is. A jó hír: ezek a minták tudatosan alakíthatók.

Ha szeretnéd fejleszteni a konfliktusmegoldó készségedet, nézd meg ezt a videót!

