A kedvesség lenne a hosszú élet titka? Sokkal többet ad, mint hinnéd

Valószínűleg te is találkoztál már olyan emberrel, aki a kedvességével az első másodpercben levett a lábadról. Ebből az apró cselekedetből azonban nemcsak a megajándékozott, hanem az adakozó is profitál, de még mennyire! A pozitív tulajdonság ugyanis befolyásolja a jóllétet, a kapcsolatokat, sőt még az élettartamot is. Ennek következtében összeszedtük a kedvesség pozitív jellemzőit, de előbb lássuk, mit is értünk alatta.

Ugye te is minden nap gyakorlod a kedvességet? / Fotó: 123RF

Miről szól valójában a kedvesség?

Kedvesség alatt azt értjük, ha őszinte érzések hatására olyat teszünk, amivel másokon vagy magunkon segítünk, illetve képesek vagyunk mások szükségleteit a sajátjaink elé helyezni. Ilyen például, ha a váróban átadjuk a helyünket az idősebbeknek vagy egy kismamának.

Ez enne a hosszú élet titka? Íme, a kedvesség elképesztő előnyei

A jólelkűségből rengeteg előnyöd származhat, ezért megmutatjuk az egészségedre gyakorolt legfontosabb hatásait.

Hozzájárul a jólléthez

A gyakori kedves cselekedetek boldogabbá tesznek, egy korábbi kutatás ugyanis kimutatta, hogy a pozitív tulajdonsággal rendelkező emberek elégedettebbek és boldogabbak másoknál. Ez pedig nem meglepő, hiszen a jólelkűség endorfinokat, azaz boldogsághormonokat szabadít fel a testben.

Pozitívan hat a mentális egészségre

A kedvesség képes csökkenteni a stresszt, sőt akár még a vérnyomást is, miközben javítja a mentális egészséget azáltal, hogy redukálja a szorongás és a depresszió tüneteit. A tulajdonság közben pedig céltudatossá és motiválttá tesz.

Ha kedvesen állsz másokhoz, az élet meg fogja hálálni / Fotó: Shutterstock

Erősíti a családi és a baráti kötelékeket

Gondolj csak bele, mekkora szerepet játszik a kedvesség a családi és baráti kapcsolataidban. Anyukád a kedvenc édességeddel várt haza vagy benyelted az influenzát és a párod otthon maradt veled, ahelyett, hogy elment volna meccset nézni a haverokkal? Ezek az apró, mégis oly nagy hatással bíró cselekedetek egyértelműen elősegítik a kapcsolatok elmélyülését. Továbbá szélesebb körben fokozza a társadalmi összetartozást is.

Meghosszabbíthatja az életet

Több tanulmány is alátámasztotta, hogy kedvesség plusz éveket adhat, hiszen, ahogyan korábban említettük, elősegíti a jóllétet, ezáltal növelve az élettartamot. Ugye, milyen elképesztően hangzik, hogy egy kis kedvesség még erre is képes?

Pozitívan befolyásolja a szív- és érrendszer egészségét

Valószínűleg még te sem gondoltad, hogy egy kedves cselekedet, még a szív- és érrendszeredre is pozitív hatással van. A szakértők ugyanis azt találták, hogy a tulajdonság csökkenti vérnyomást, illetve hozzájárul a szív egészségéhez.