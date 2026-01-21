Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Személyiségtesztben szereplő kép egy csapatról és a vezetőjükről piros köpenyben

Te milyen vezető lennél? Ebből a személyiségtesztből kiderül

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 16:45
Nemcsak a munkahelyen, hanem baráti körben, családban is fontos lehet, hogy jó irányító legyél. Legújabb személyiségtesztünkből megtudhatod, te milyen vezető lennél. Ezt elsősorban a természeted határozza meg, nem pedig az, hogy te magad milyen akarsz lenni, vagy kit próbálsz utánozni. Csak akkor lehetsz igazán jó, ha megtalálod a saját stílusod, és tudatosan aszerint cselekszel.
  • Személyiségtesztünk segítségével felfedezheted, milyen vezetői típus vagy és hogyan hat a stílusod a csapatodra.
  • A teszt segítségével könnyen meghatározhatod a domináns vezetői mintáidat.
  • Megismerheted az egyes típusok erősségeit, kihívásait, és gyakorlati tanácsokat is kapsz a hatékony vezetéshez.

Az alább található személyiségteszt kíméletlenül a szemedbe mondja az igazságot. Hogy milyen vezető lennél, azon múlik, hogy milyen taktikával irányítasz. Cseppet sem mindegy, hogy az empátia és a motiváció eszközeit veted be, vagy a határozottságot, céltudatosságot, esetleg a logikát helyezed előtérbe. Ez a teszt segít felfedezni, melyik stílus jellemző rád, melyik önazonos számodra, és milyen erősségeidre építhetsz a munkahelyen vagy a hétköznapi életben. A cél nem a beskatulyázás, hanem az önismeret és a fejlődési lehetőségek feltérképezése. 

Személyiségtesztben szereplő kép kollégákról és a vezetőjükről
Személyiségtesztünk segít rávilágítani, hogyan lehetsz igazán jó vezető. 
Fotó: Mr.Music /  Shutterstock 

Vezetői személyiségteszt: hogyan lehetek jó főnök?

Olvasd el a kérdéseket és írd fel annak a válasznak a betűjelét, amelyik a leginkább igaz rád.

1. Hogyan oldod meg a konfliktust a csapatban?

A) Megbeszéléssel, mindenki véleményét meghallgatva.
B) Elemzem a helyzetet, tények alapján javaslatot teszek.
C) Gyors döntést hozok, hogy ne álljon meg a munka vagy az élet.

2. Milyen a stílusod egy új projekt indításakor?

A) Inspirálom és motiválom a csapatot.
B) Lépésről lépésre tervezek és előre látom a kockázatokat.
C) Meghatározom a célokat és a határidőket, aztán cselekszünk.

3. Hogyan reagálsz, ha valaki hibázik?

A) Segítek neki megérteni, hogy hol és mit hibázott, hogy tudjon tanulni a helyzetből.
B) Megnézem, mi ment félre, és hogy lehet kijavítani.
C) Felhívom a figyelmét a hibára, és figyelmeztetem, hogy ez ne forduljon elő újra.

4. Milyen a kommunikációd a csapatoddal?

A) Empatikus és ösztönző
B) Tiszta, világos, tényekre épülő
C) Határozott és iránymutató

5. Hogyan motiválod a többieket?

A) Bátorító szavakkal és példamutatással 
B) Tényekkel, logikus érvekkel
C) Célkitűzésekkel és határidőkkel

6. Mit tartasz a legfontosabbnak egy csapatban?

A) Összetartás és bizalom
B) Hatékonyság és szervezettség 
C) Gyors cselekvés és eredményorientáltság

7. Hogyan hozol meg egy döntést nyomás alatt?

A) Megpróbálom a körülményeket és mindenki szempontját figyelembe venni.
B) Ténytárra támaszkodva, átgondoltan döntök.
C) Határozottan és gyorsan, hogy haladjunk.

8. Hogyan kezeled a visszajelzést?

A) Befogadom és felhasználom a csapat javára.
B) Részletesen kielemzem és alkalmazom a gyakorlatban.
C) Azonnal cselekszem a javaslatok szerint.

9. Mit teszel, ha a csapatod motiválatlan?

A) Egyénileg beszélek velük, inspirálom őket.
B) Áttekintem a folyamatokat és optimalizálok.
C) Szorosabb felügyeletet vezetek be, és határidőket állítok fel.

10. Melyik mondat illik leginkább rád?

A) „Hiszek abban, hogy mindenki képes a fejlődésre.” 
B) „A precíz tervezés és az adatok vezetnek a sikerhez.”
C) „Cselekedni kell, különben lemaradunk.”

Lássuk, milyen vezető lennél, ha az ösztöneidre hallgatnál

Számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted össze a legtöbbet, és olvasd el a rád vonatkozó részt.

Többségében „A” válaszok – Mentor típus

Támogató és inspiráló vezető vagy. A csapatod értékeli, hogy figyelsz rájuk, meghallgatod a véleményüket, és biztonságos teret teremtesz a fejlődéshez. Erősséged a motiválás, a kapcsolatépítés és az empátia, de előfordulhat, hogy nehezebben hozol gyors döntést, vagy túl sokáig mérlegeled a helyzeteket. 

Tanács: próbáld meg egyensúlyba hozni az együttérzést a határozott döntésekkel, és tudd, mikor kell gyorsan cselekedni. Fejleszd a strukturált tervezés képességét is, így még hatékonyabb vezető válhat belőled.

Többségében „B” válaszok – Realista típus

A tényekre, logikára és rendszerezettségre támaszkodó vezető vagy. Erősséged, hogy átlátod a folyamatokat, objektíven értékeled a helyzeteket, és megbízható döntéseket hozol. Néha azonban hajlamos lehetsz túlzottan racionális lenni, és kevesebb figyelmet fordítani az érzelmi dinamika kezelésére.

Tanács: figyelj jobban a csapat hangulatára, és ne felejtsd el bátorítani és inspirálni a tagokat, hogy az eredmény és a motiváció egyszerre legyen jelen. Az érzelmi intelligencia, az empátia tudatos fejlesztése jelentősen növeli a hatékonyságodat.

Többségében „C” válaszok – Irányító típus

Te egy gyors döntéseket hozó, eredményorientált vezető vagy, aki nem fél felvállalni a felelősséget, és biztos kézzel irányítani a csapatot. Erősséged a határozottság és a cselekvéskészség, de érdemes odafigyelned, hogy a gyors tempó ne veszélyeztesse a csapat motivációját vagy a kölcsönös bizalmat

Tanács: szánj időt a kommunikációra, az egyéni megerősítésre és az empátiára, hogy a csapatod ne csak hatékony, hanem elégedett és elkötelezett is legyen. A rugalmasság és az érzelmi támogatás kombinációja hosszú távon fenntartható sikert hoz. A munkahelyi problémák a teljesítmény romlásához vezetnek.

Nem csak a teljesítmény számít

Pszichológiai kutatások szerint a vezető stílusa nemcsak a teljesítményt, hanem a csapat hangulatát és elégedettségét is befolyásolja. Azok a vezetők, akik képesek ötvözni az empátiát, a racionalitást és a határozottságot, hosszabb távon sikeresebbek, mint akik kizárólag egy típust követnek. Egy toxikus vezető viszont sosem lesz igazán sikeres és hatékony.

Ismerd meg a jó vezetők tízparancsolatát az alábbi videóból:

