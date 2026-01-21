Te milyen vezető lennél? Ebből a személyiségtesztből kiderül

Személyiségtesztünk segítségével felfedezheted, milyen vezetői típus vagy és hogyan hat a stílusod a csapatodra.

A teszt segítségével könnyen meghatározhatod a domináns vezetői mintáidat.

Megismerheted az egyes típusok erősségeit, kihívásait, és gyakorlati tanácsokat is kapsz a hatékony vezetéshez.

Az alább található személyiségteszt kíméletlenül a szemedbe mondja az igazságot. Hogy milyen vezető lennél, azon múlik, hogy milyen taktikával irányítasz. Cseppet sem mindegy, hogy az empátia és a motiváció eszközeit veted be, vagy a határozottságot, céltudatosságot, esetleg a logikát helyezed előtérbe. Ez a teszt segít felfedezni, melyik stílus jellemző rád, melyik önazonos számodra, és milyen erősségeidre építhetsz a munkahelyen vagy a hétköznapi életben. A cél nem a beskatulyázás, hanem az önismeret és a fejlődési lehetőségek feltérképezése.

Személyiségtesztünk segít rávilágítani, hogyan lehetsz igazán jó vezető.

Fotó: Mr.Music / Shutterstock

Vezetői személyiségteszt: hogyan lehetek jó főnök?

Olvasd el a kérdéseket és írd fel annak a válasznak a betűjelét, amelyik a leginkább igaz rád.

1. Hogyan oldod meg a konfliktust a csapatban?

A) Megbeszéléssel, mindenki véleményét meghallgatva.

B) Elemzem a helyzetet, tények alapján javaslatot teszek.

C) Gyors döntést hozok, hogy ne álljon meg a munka vagy az élet.

2. Milyen a stílusod egy új projekt indításakor?

A) Inspirálom és motiválom a csapatot.

B) Lépésről lépésre tervezek és előre látom a kockázatokat.

C) Meghatározom a célokat és a határidőket, aztán cselekszünk.

3. Hogyan reagálsz, ha valaki hibázik?

A) Segítek neki megérteni, hogy hol és mit hibázott, hogy tudjon tanulni a helyzetből.

B) Megnézem, mi ment félre, és hogy lehet kijavítani.

C) Felhívom a figyelmét a hibára, és figyelmeztetem, hogy ez ne forduljon elő újra.

4. Milyen a kommunikációd a csapatoddal?

A) Empatikus és ösztönző

B) Tiszta, világos, tényekre épülő

C) Határozott és iránymutató

5. Hogyan motiválod a többieket?

A) Bátorító szavakkal és példamutatással

B) Tényekkel, logikus érvekkel

C) Célkitűzésekkel és határidőkkel

6. Mit tartasz a legfontosabbnak egy csapatban?

A) Összetartás és bizalom

B) Hatékonyság és szervezettség

C) Gyors cselekvés és eredményorientáltság