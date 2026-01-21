Te milyen vezető lennél? Ebből a személyiségtesztből kiderül

Az alább található személyiségteszt kíméletlenül a szemedbe mondja az igazságot. Hogy milyen vezető lennél, azon múlik, hogy milyen taktikával irányítasz. Cseppet sem mindegy, hogy az empátia és a motiváció eszközeit veted be, vagy a határozottságot, céltudatosságot, esetleg a logikát helyezed előtérbe. Ez a teszt segít felfedezni, melyik stílus jellemző rád, melyik önazonos számodra, és milyen erősségeidre építhetsz a munkahelyen vagy a hétköznapi életben. A cél nem a beskatulyázás, hanem az önismeret és a fejlődési lehetőségek feltérképezése.
Olvasd el a kérdéseket és írd fel annak a válasznak a betűjelét, amelyik a leginkább igaz rád.
A) Megbeszéléssel, mindenki véleményét meghallgatva.
B) Elemzem a helyzetet, tények alapján javaslatot teszek.
C) Gyors döntést hozok, hogy ne álljon meg a munka vagy az élet.
A) Inspirálom és motiválom a csapatot.
B) Lépésről lépésre tervezek és előre látom a kockázatokat.
C) Meghatározom a célokat és a határidőket, aztán cselekszünk.
A) Segítek neki megérteni, hogy hol és mit hibázott, hogy tudjon tanulni a helyzetből.
B) Megnézem, mi ment félre, és hogy lehet kijavítani.
C) Felhívom a figyelmét a hibára, és figyelmeztetem, hogy ez ne forduljon elő újra.
A) Empatikus és ösztönző
B) Tiszta, világos, tényekre épülő
C) Határozott és iránymutató
A) Bátorító szavakkal és példamutatással
B) Tényekkel, logikus érvekkel
C) Célkitűzésekkel és határidőkkel
A) Összetartás és bizalom
B) Hatékonyság és szervezettség
C) Gyors cselekvés és eredményorientáltság
A) Megpróbálom a körülményeket és mindenki szempontját figyelembe venni.
B) Ténytárra támaszkodva, átgondoltan döntök.
C) Határozottan és gyorsan, hogy haladjunk.
A) Befogadom és felhasználom a csapat javára.
B) Részletesen kielemzem és alkalmazom a gyakorlatban.
C) Azonnal cselekszem a javaslatok szerint.
A) Egyénileg beszélek velük, inspirálom őket.
B) Áttekintem a folyamatokat és optimalizálok.
C) Szorosabb felügyeletet vezetek be, és határidőket állítok fel.
A) „Hiszek abban, hogy mindenki képes a fejlődésre.”
B) „A precíz tervezés és az adatok vezetnek a sikerhez.”
C) „Cselekedni kell, különben lemaradunk.”
Számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted össze a legtöbbet, és olvasd el a rád vonatkozó részt.
Támogató és inspiráló vezető vagy. A csapatod értékeli, hogy figyelsz rájuk, meghallgatod a véleményüket, és biztonságos teret teremtesz a fejlődéshez. Erősséged a motiválás, a kapcsolatépítés és az empátia, de előfordulhat, hogy nehezebben hozol gyors döntést, vagy túl sokáig mérlegeled a helyzeteket.
Tanács: próbáld meg egyensúlyba hozni az együttérzést a határozott döntésekkel, és tudd, mikor kell gyorsan cselekedni. Fejleszd a strukturált tervezés képességét is, így még hatékonyabb vezető válhat belőled.
A tényekre, logikára és rendszerezettségre támaszkodó vezető vagy. Erősséged, hogy átlátod a folyamatokat, objektíven értékeled a helyzeteket, és megbízható döntéseket hozol. Néha azonban hajlamos lehetsz túlzottan racionális lenni, és kevesebb figyelmet fordítani az érzelmi dinamika kezelésére.
Tanács: figyelj jobban a csapat hangulatára, és ne felejtsd el bátorítani és inspirálni a tagokat, hogy az eredmény és a motiváció egyszerre legyen jelen. Az érzelmi intelligencia, az empátia tudatos fejlesztése jelentősen növeli a hatékonyságodat.
Te egy gyors döntéseket hozó, eredményorientált vezető vagy, aki nem fél felvállalni a felelősséget, és biztos kézzel irányítani a csapatot. Erősséged a határozottság és a cselekvéskészség, de érdemes odafigyelned, hogy a gyors tempó ne veszélyeztesse a csapat motivációját vagy a kölcsönös bizalmat.
Tanács: szánj időt a kommunikációra, az egyéni megerősítésre és az empátiára, hogy a csapatod ne csak hatékony, hanem elégedett és elkötelezett is legyen. A rugalmasság és az érzelmi támogatás kombinációja hosszú távon fenntartható sikert hoz. A munkahelyi problémák a teljesítmény romlásához vezetnek.
Nem csak a teljesítmény számít
Pszichológiai kutatások szerint a vezető stílusa nemcsak a teljesítményt, hanem a csapat hangulatát és elégedettségét is befolyásolja. Azok a vezetők, akik képesek ötvözni az empátiát, a racionalitást és a határozottságot, hosszabb távon sikeresebbek, mint akik kizárólag egy típust követnek. Egy toxikus vezető viszont sosem lesz igazán sikeres és hatékony.
Ismerd meg a jó vezetők tízparancsolatát az alábbi videóból:
