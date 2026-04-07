Országgyűlési választás2026. április 12.

"Ma erős nap lesz" - üzente Orbán Viktor

JD Vance
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 10:41
VálasztásokOrbán Viktor
Igencsak eseménydús nap vár a miniszterelnökre.

"Sonkamérgezésen túl, egy sűrű nap előtt. Hamarosan érkezik Vance alelnök úr. Tartsatok velem, zúzós lesz" - üzente közösségi oldalán Orbán Viktor. Mint arról mi is beszámoltunk, valóban mozgalmas nap, sőt, mozgalmas hét vár a kormányfőre. Ma érkezik Magyarországra az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, holnap pedig folytatódik a miniszterelnök negyedik hetébe lépő országjárása.

A miniszterelnök elárulta: nem csak négyszemközt tárgyal JD Vance alelnökkel, de közösen részt vesznek az amerikai-magyar barátság napja alkalmából tartott nagygyűlésen is. "A mai nappal befordultunk a hajrába. Most már az utolsó héten vagyunk, vasárnap döntés. Most nyomni kell!" - összegzett.

Országgyűlési választás2026. április 12.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
