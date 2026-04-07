"Ma erős nap lesz" - üzente Orbán Viktor

"Sonkamérgezésen túl, egy sűrű nap előtt. Hamarosan érkezik Vance alelnök úr. Tartsatok velem, zúzós lesz" - üzente közösségi oldalán Orbán Viktor. Mint arról mi is beszámoltunk, valóban mozgalmas nap, sőt, mozgalmas hét vár a kormányfőre. Ma érkezik Magyarországra az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, holnap pedig folytatódik a miniszterelnök negyedik hetébe lépő országjárása.

A miniszterelnök elárulta: nem csak négyszemközt tárgyal JD Vance alelnökkel, de közösen részt vesznek az amerikai-magyar barátság napja alkalmából tartott nagygyűlésen is. "A mai nappal befordultunk a hajrába. Most már az utolsó héten vagyunk, vasárnap döntés. Most nyomni kell!" - összegzett.