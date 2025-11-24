Nem szereted az állatokat? Sötét titkot árul el rólad

A Belgrádi Egyetem kutatói szerint az, ahogyan az emberek az állatokhoz viszonyulnak, szoros összefüggésben áll azzal, milyen személyiségvonások jellemzik őket. A Current Psychology című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a pszichopátia és a szadizmus különösen erős kapcsolatban áll azzal a meggyőződéssel, hogy az ember felsőbbrendű a többi élőlénynél. Ez a szemlélet, amelyet a kutatók fajizmusnak (speciesism) neveznek, nemcsak az állatok kihasználását igazolja, hanem összefügg a társadalmi előítéletek, a hierarchiák és az empátia hiányának mintáival is. Továbbgörgetve megtudhatod, hogy az állatok szeretete – vagy épp annak hiánya – mi mindent árul el a személyiségedről.

Nem is hinnéd, mi mindent elárul rólad az állatok szeretete, vagy épp annak hiánya.

Fotó: Shakirov Albert / Shutterstock

Állatok szeretete: egyeseknél ösztönös, másokból hiányzik

Az ember, aki kevesebbre tartja az állatot

A fajizmus lényege, hogy az emberi életet automatikusan fontosabbnak tartja minden más faj életénél. Habár sokan tisztában vannak vele, hogy az állatok is éreznek fájdalmat és félelmet, a legtöbb társadalomban mégis természetesnek veszik, hogy az ember érdekei előbbre valók. Ez a gondolkodásmód nemcsak az állatok jólétét érinti, hanem az emberi kapcsolatokra és a környezeti felelősségre is hatással lehet. A pszichológusok ezért kezdték el vizsgálni, vajon a személyiség sötétebb vonásai milyen szerepet játszanak ebben a hozzáállásban.

A sötét tetrád

A sötét tetrád négy olyan személyiségjegyet foglal magában, amely a manipuláció, a ridegség és az együttérzés hiánya köré épülnek:

Nárcizmus – önimádat, különlegesség-érzés és másokkal szembeni közöny. Machiavellizmus – stratégiai manipuláció, a cél szentesíti az eszközt. Pszichopátia – érzelmi ridegség, impulzivitás, a bűntudat hiánya. Szadizmus – öröm mások szenvedésében.

A kutatás két részből állt, és több száz, főként fiatal felnőtt vett benne részt. Az első vizsgálatban 369 ember töltött ki kérdőíveket, amelyek az említett személyiségjegyek mutatóit, az állatokhoz való hozzáállást, az empátiát és a mindennapi viselkedési mintákat mérték. Az eredmények szerint a pszichopátia és a szadizmus esetében fedezték fel a legerősebb kapcsolatot a fajizmussal, vagyis hogy valaki az állatokat kevesebbre tartja az embereknél, és kevésbé hajlamos segíteni rajtuk – például örökbefogadással vagy állatmentéssel. A machiavellizmus enyhén, míg a nárcizmus nem jelentősen függött össze a fajizmussal.