Mennyire vagy nehéz eset? Ez a személyiségteszt kíméletlenül megmutatja

személyiségteszt
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 12:15
kapcsolatkonfliktus
Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik nem feltétlenül rosszindulatúak, egyszerűen sok velük a súrlódás. De most nézzünk magunkba. Könnyű velünk együttműködni, vagy inkább azok közé tartozunk, akiket nehéz elviselni hosszabb távon? Ebből a személyiségtesztből kiderül.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Ez a személyiségteszt megmutatja, mennyire tartanak mások nehéz esetnek.
  • A válaszaidból kiderül, hogyan reagálsz konfliktusokra és emberi helyzetekre.
  • Egy kis önismereti próba, ami segít jobban rálátni a saját viselkedésedre.

Valójában senki sem akarja, hogy „nehéz embernek” tartsák, de mit is jelent ez valójában, milyen egy tipikus nehéz eset? Az ilyen ember jellemző tulajdonságai a közöny, az agresszivitás, a manipulatív hajlam és a dominancia. Ez a személyiségteszt csupán egy kis önismereti próba, ami megmutatja, hogyan reagálsz emberekre, helyzetekre és konfliktusokra, és mindez milyen hatással lehet a környezetedre.

Személyiségteszthez tartozó fej formájú fa kirakó
Ebből a személyiségtesztből kiderül, mennyire vagy nehéz eset.
Fotó: Vitalii Vodolazskyi /  Shutterstock 

Hogyan töltsd ki a személyiségtesztet?

Minden kérdésnél válaszd ki azt az opciót (A, B, C vagy D), amelyik a leginkább jellemző rád. A végén számold meg, melyik betűből van a legtöbb. Elég bátor vagy ehhez a személyiségteszthez?

  1. Ha valaki érzelmileg kiborul melletted, mit teszel?
    A) Meghallgatom, együttérzek vele
    B) Figyelek rá, de hamar elfáradok
    C) Úgy érzem, túlreagálja
    D) Inkább nem is kérdezem meg, mi bántja
  2. Egy társaságban te inkább…
    A) Beilleszkedsz, figyelsz másokra
    B) Gyakran te tartod össze a csapatot
    C) Sokszor úgy érzed, hogy többet tudsz másoknál
    D) Átvennéd az irányítást, ha rajtad múlna
  3. Vitahelyzetben hogyan reagálsz?
    A) Kompromisszumot keresel
    B) Meghallgatod a másikat, de ragaszkodsz az álláspontodhoz
    C) Beleállsz, ha igazad van
    D) Egyszerűen győzni akarsz
  4. Ha valaki feltűnően kedves veled…
    A) Elfogadod, jólesik
    B) Kicsit óvatos vagy
    C) Gyanúsnak találod
    D) Rögtön hátsó szándékot sejtesz
  5. Mennyire fontos számodra az irányítás?
    A) Nem különösebben
    B) Bizonyos helyzetekben 
    C) Jobban érzed magad, ha te döntesz
    D) Nehezen viseled, ha nem te irányítasz
  6. Hogyan viszonyulsz a kockázatos helyzetekhez?
    A) Inkább a biztonságot választod
    B) Néha belefér egy kis izgalom
    C) Szereted feszegetni a határokat
    D) Kifejezetten keresed a feszültséget
  7. Ha valaki megsért, te…
    A) Megpróbálod megbeszélni vele
    B) Magadban duzzogsz
    C) Visszaszólsz
    D) Nem felejted el
  8. Mennyire fontos számodra az elismerés?
    A) Jólesik, de nem létkérdés
    B) Motivál
    C) Hiányzik, ha nem kapod meg
    D) Elvárod

Kiértékelés

Számold meg, melyik betű szerepel a legtöbbször.
Ha az A válasz van többségben
Általában könnyű veled kijönni. Figyelmes, empatikus vagy, és ritkán okozol feszültséget a kapcsolataidban.
Ha a B válasz dominál
Rugalmas vagy, de vannak határaid. Jól alkalmazkodsz, ugyanakkor hamar elfáradsz, ha túl sok az érzelmi vagy mentális teher.
Ha a C válaszból van a legtöbb
Erős személyiség jellemez. Határozott vagy, magabiztos, viszont ez gyakran súrlódást hoz magával a kapcsolataidban.
Ha a D válasz vezet
Sokan nehéz esetként élhetnek meg. Fontos számodra az irányítás, kevésbé érdekel mások reakciója. Tudatos önreflexióval sokat tudsz finomítani ezen.

Az alábbi videó még egy izgalmas személyiségtesztet rejt:

