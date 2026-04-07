Vonat alá esett egy férfi, mentőhelikoptert is riasztottak Mihályházára

Vonat alá esett egy férfi Veszprém vármegyében, egy állomáson, ahol hatalmas felfordulás alakult ki.

A baleset Mihályházán történt, ahol kedd reggel a pápai hivatásos tűzoltók lepték el a helyszínt. A bajba került férfit lapáthordágy segítségével mentették ki.

A helyszínre mentőegység érkezett, majd egy mentőhelikopter szállította el a sérültet. Eközben a szerelvényen utazó 25 embert mentesítő autóbuszra szállították át.

A MÁVINFORM szerint a baleset miatt hosszabb menetidőre kell számítani, és a helyszínelés idejére Pápa és Celldömölk között pótlóbuszok szállítják a Helikon InterRégiók és a személyvonatok utasait is. (Origo)