Íme az első fotók: megérkezett Magyarországra JD Vance

Magyarországra érkezett az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, JD Vance, hogy támogatását fejezze ki Orbán Viktornak, tárgyalásokat folytassanak, valamint közösen részt vegyenek az amerikai-magyar barátság napja alkalmából megtartott nagygyűlésen. Az alelnök egyébként Amerikában, az indulás előtt úgy fogalmazott: "Alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral!"
JD Vance gépe leszállt, a politikus megérkezett hazánkba.
