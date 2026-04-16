Ha az emberek nem tisztelnek téged, valószínűleg azért van, mert ezt csinálod

Sajnos a kedvességet és a gyengeséget néha csak egy hajszál választja el egymástól. Ha mindig te vagy az, aki elnézést kér, amikor rálépnek a lábára, akkor ideje belenézned a tükörbe. Ha neked is eleged van abból, hogy az emberek átlépnek rajtad, miközben te csak jófej akartál lenni, akkor ez a cikk neked szól. Tudd meg, mivel szabotálod az önbecsülésed!
Sokan használják az önfeladást a konfliktusok elkerülésére, pedig ha nem állunk ki magunkért, akkor a környezetünk át fog gázolni rajtunk.
Sokan ott rontják el, hogy mások véleményéből próbálják összelegózni a saját értékrendjüket, pedig aki idegenek kezébe adja a mérleget, ne csodálkozzon, ha mindig könnyűnek találtatik. Az alábbi 4 dologgal tudod szabotálni az önértékelésed.
Sokkal egyszerűbb meghúzni a határokat, mint azokat ténylegesen betartatni. Ha valaki átlépi őket, akkor felelősségre vonod az illetőt? Ha nem, akkor arra tanítod őket, hogy ezt nyogodtan megtehetik.
Tegyük fel, a szüleid rendszeresen lelki szemetesládának használnak, és te a inkább végighallgatod, mert a tiltakozás konfliktust szül. Sajnos ha ez így történik, akkor engedélyezed nekik, hogy legközelebb is ezt tegyék. A következetesség hiánya egy felhívás a keringőre minden érzelmi energiavámpírnak.
Nem mindig komfortos hangot adni a kellemetlenségeinknek valamivel kapcsolatban. Ez különösen igaz, ha olyannal van dolgod, aki érvényteleníti az érzéseidet és a tapasztalataidat. Tegyük fel például, hogy a partnered még mindig jóban van az exével, pedig megígérte, hogy a kapcsolatuk most már csak plátói lesz. Megbízol benne, amíg nem tapasztalsz olyan viselkedést, ami az érzéseidet sérti.
Ha korábban már hangot adtál annak, hogy kényelmetlenül érzed magad az állandó kommunikáció miatt, mégis, amikor késő esténként az ágyban fekszel a partnereddel, észreveszed, hogy elfordulva heves üzenetváltásba kezd az exével. De te lenyeled a békát és nem adsz hangot az érzéseidnek, mert attól félsz, hogy elveszíted őt és amúgy sem akarsz konfliktust.
Sajnos ez egy olyan csúszós lejtő, amely még a legegészségesebb kapcsolatokat is szabotálhatja.
Különösen a nők körében népszerű sportág az indokolatlan bocsánatkérés. Ha sokszor azon kapod magad, hogy azért is elnézést kérsz, amit el sem követtél, akkor nem csoda, hogyha folyamtosan alárendelt helyzetekben találod magad. Az örökös bocsánatkérőből lesz az a kolléga, akire minden felelősséget rá lehet tolni, és az a barát, akit utolsónak hívnak meg a buliba. Ráadásul, amikor hagyod, hogy mások hibáztassanak, azzal tiszteletlenségre ösztönzöl a másokat.
Ha fontos számodra az érzelmi biztonság, de hagyod, hogy idegenek minduntalan beleszóljanak az életedbe és olyanokra vegyenek rá, amitől valójában undorodsz, akkor te magad köpöd szembe a saját értékeidet.
Ha te sem tiszteled magad, miért várnád el egy másokról, hogy megtegyék?
