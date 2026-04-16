Ha az emberek nem tisztelnek téged, valószínűleg azért van, mert ezt csinálod

Sajnos a kedvességet és a gyengeséget néha csak egy hajszál választja el egymástól. Ha mindig te vagy az, aki elnézést kér, amikor rálépnek a lábára, akkor ideje belenézned a tükörbe. Ha neked is eleged van abból, hogy az emberek átlépnek rajtad, miközben te csak jófej akartál lenni, akkor ez a cikk neked szól. Tudd meg, mivel szabotálod az önbecsülésed!

Az egészséges önbecsülés kulcsa, hogy meg kell tanulnunk nemet mondani

A határok betartatása nem opció, hanem kötelesség magaddal szemben.

A néma gyereknek az anyja sem érti a szavát, a néma felnőttet pedig mindenki kihasználja.

Az indokolatlan bocsánatkérés a leggyorsabb út az önbecsülésed lerombolásához.

A saját értékeid feladása mások kedvéért lassú érzelmi öngyilkosság.

A tiszteletet nem jár alapból, hanem ki kell érdemelned a viselkedéseddel.

Sokan használják az önfeladást a konfliktusok elkerülésére, pedig ha nem állunk ki magunkért, akkor a környezetünk át fog gázolni rajtunk.

Elszabotált önbecsülés

Sokan ott rontják el, hogy mások véleményéből próbálják összelegózni a saját értékrendjüket, pedig aki idegenek kezébe adja a mérleget, ne csodálkozzon, ha mindig könnyűnek találtatik. Az alábbi 4 dologgal tudod szabotálni az önértékelésed.

Nem tartatod be a határaidat

Sokkal egyszerűbb meghúzni a határokat, mint azokat ténylegesen betartatni. Ha valaki átlépi őket, akkor felelősségre vonod az illetőt? Ha nem, akkor arra tanítod őket, hogy ezt nyogodtan megtehetik.

Tegyük fel, a szüleid rendszeresen lelki szemetesládának használnak, és te a inkább végighallgatod, mert a tiltakozás konfliktust szül. Sajnos ha ez így történik, akkor engedélyezed nekik, hogy legközelebb is ezt tegyék. A következetesség hiánya egy felhívás a keringőre minden érzelmi energiavámpírnak.

Azt mondod „okos enged, szamár szenved”, de túl sokat engedsz

Nem mindig komfortos hangot adni a kellemetlenségeinknek valamivel kapcsolatban. Ez különösen igaz, ha olyannal van dolgod, aki érvényteleníti az érzéseidet és a tapasztalataidat. Tegyük fel például, hogy a partnered még mindig jóban van az exével, pedig megígérte, hogy a kapcsolatuk most már csak plátói lesz. Megbízol benne, amíg nem tapasztalsz olyan viselkedést, ami az érzéseidet sérti.