Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Ő volt a mi kisfiunk" – Családtagként nevelt fel egy grizzly medvét egy házaspár

igaz történet
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 15:45
Teljesen felrúgta a társadalmi normákat egy házaspár, amikor befogadott egy grizzly medvét, hogy megmentsék a kis bocs életét. A Herkulesnek elnevezett állatot gyermekükként nevelték és szerették, egészen a grizzly medve élete végéig.
K. D. R.
A szerző cikkei

Viszonylag gyakran hallani olyanról, hogy valaki háziállatként nevel egy malacot, őzikét, vagy nyulat, de az már igazi ritkaság, ha valaki egy medvével él együtt, pláne ha a példány egy hatalmas grizzly medve háziállatnak idomítva.

Herkules, a grizzly medve gazdáival, Andyvel és Maggie-vel.

„Szerelmi történet volt közöttünk”

Andy és Maggie Robin 1974-ben, 50 fontért cserébe vette magához Herkulest egy skóciai vadasparkból, miután kiderült, hogy nincs elég férőhely a kis medvebocsoknak. Herkulest igazi családtagként nevelték fel, a legnagyobb szeretetben – írta meg a Fanny magazin.
 

Ez kétségtelenül egy szerelmi történet volt köztünk. Ő volt a mi kisfiunk, úgy is kezeltük. Maggie főzött neki, etette, ölelgette, én pedig birkóztam, úsztam és játszottam vele, mintha csak egy túlméretezett kölyökkutya lett volna. Együtt reggelizett velünk, elkísért engem a városba és gyakori vendég volt a kocsmánkban is. Meglepő, de söröket és sörkoktélokat is ivott

 – nyilatkozta korábban Andy, hozzátéve, hogy a medve eleinte persze harapdált, karmolt és próbált megszökni is, de a sok szeretetnek köszönhetően hamar beilleszkedett a családba és megszokta új életét.

– Azért válogatós volt, nem volt mindegy, hogy mit készítek a számára. Tojást, hamburgert, spagettit, garnélát és tortát például szívesen evett, a nyers ételeket viszont már nem kedvelte annyira – egészítette ki Maggie. A skót pár annyira megszerette a medvét, hogy lemondtak a saját gyermekek vállalásáról, hogy felneveljék a szőrös kis medvebocsot.
 

Ettől a pillanattól kezdve az életünk, és az övé is örökre megváltozott. Sosem gondoltuk volna, hogy az a kis bolyhos kölyök, akit örökbe fogadtunk, ilyen örömet és nevetést hoz nekünk, sőt, sok más számára is, akik látták őt vagy hallottak a kalandjairól

 – mondta az asszony.

Herkules, a helyi iskolában.

Herkulesért mindenki odavolt, még a helyi iskolában is tiszteletét tette olykor. A reklámügynökségek is hamar felfedezték maguknak, így igazi sztár lett a grizzlyből. Világraszóló hírnevet viszont akkor szerzett, amikor pont egy forgatás után nyoma veszett. 

Herkulesnek a Külső-Hebridákon veszett nyoma, miközben egy tóban úszott. Ezt egy 24 napos intenzív keresés követte, rendőrök, katonák és helyiek bevonásával. Égen, földön és vízen is Herkulest keresték. Végül a 25. napon találták meg, miközben egy ház előtti szemetesben keresgélt. Kábító nyíllal fogták be, így visszatérhetett Andyhez és Maggie-hez, a rajongók legnagyobb örömére.

A grizzly medve az ezt követő években még nagyobb híresség lett, mint eddig: találkozott Margaret Thatcherrel, együtt szerepelt egy filmben Roger Moore-ral és különböző talk show-kban is feltűnt.

Maggie-nek azóta is nagyon hiányzik Herkules.

Herkules élete végül szomorú véget ért. Bár a pár a lehető legnagyobb szeretetben és gondoskodásban nevelte a medvét, a grizzly állapota súlyosan leromlott. 1999-ben éppen egy reklámfilm forgatásáról tartott hazafelé, amikor súlyosan lebetegedett. Herkulesnek egy tályog alakult ki a gerincén, és bár „szülei” próbálták őt megmenteni, a sztármedve 2000 februárjában elpusztult. Ráadásul 2019-ben pedig egyik gazdája, Andy is elhunyt, így Maggie egyedül maradt.
– Még mindig nagyon hiányzik Herkules. A mai napig gyászolom őt és a férjemet. Mi így hárman egy igazi család voltunk – fogalmazott a ma már 76 éves Maggie Robin. Herkules életéről egyébként dokumentumfilmet is készítettek, ami negyed évszázaddal a halála után jelent meg, így emléke örökké él, nemcsak szülei szívében, de a világ emlékezetében is. 

Ezeket a cikkeinket olvastad már? 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
