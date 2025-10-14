Micimackó, a csekély értelmű medvebocs 99 éves lett: 1926-ban jelent meg A. A. Milne regénye

Micimackó lassan a 100-hoz közelít. 99 évvel ezelőtt, 1926 október 14-én jelent meg Alan Alexander Milne Micimackójának első kiadása. A mese és a karakterek mindenki gyerekkorának szerves részévé váltak az elmúlt közel 100 évben, ehhez pedig nagyban hozzájárult, hogy a könyvből rengeteg adaptáció született, nemcsak rajzfilmek, de élőszereplős produkciók formájában is.
Milne már elismert drámaíró volt Londonban, amikor elkezdett gyerekversekkel foglalkozni. Fia, Christopher Robin vált történetei főszereplőjévé, és az a plüssmackó, akit a kisfiú születésnapjára kapott. A mackó eredetileg a klasszikus angol Edward nevet viselte, egészen addig, amíg Milne el nem vitte fiát a londoni állatkertbe, ahol a Winnie nevű feketemedve olyannyira megtetszett Christopher Robinnak, hogy a kisfiú plüssmackót is átkeresztelte erre a névre. Így született meg “Winnie the Pooh". Milne kezdetben csak különböző lapokban publikálta Christopher Robin és a mackó kalandjainak rövid történeteit, melyekhez később csatlakozott Füles, Kanga, Zsebibaba és a többiek. Aztán 1926 október 14-én regény formájában a Methuen & CO kiadó gondozásában megjelent a Micimackó első kötete, E. H. Shephard felejthetetlen rajzaival. A regény valójában nem egy összefüggő történet, a fejezetek sokszor különálló történetek, így a kötet folytonosságát valójában a szereplők adják. Számunkra különösen kedves és jelentős Milne regénye. Az első magyar fordítást Karinthy Emília, Karinthy Frigyes testvére készítette, aki kiválóan beszélt több idegen nyelvet is. A szöveget aztán Karinthy Frigyes, a második Nyugatos nemzedék egyik legkiemelkedőbb írója öntötte végleges formájába, így 1935-ben jelent meg az első magyar kötet. Általa lett Winnie the Pooh nekünk Micimackó, Christopher Robin pedig Róbert Gida, akik a Százholdas Pagonyban keverednek különféle kalandokba. A Karinthy testvérek munkája a magyar irodalomtörténetben rendkívül fontos helyet foglal el, olyan jelentős fordítások mellett tartjuk számon, mint Arany János Shakespeare-fordításai.
A Micimackó megfilmesítési és kereskedelmi jogait Stephen Slesinger vásárolta meg elsőként, hozzá kapcsolódnak a legkorábbi mozgóképes adaptációk, és az első Micimackó-baba is. Walt Disney csak 1961-ben vette meg a jogokat Slesingertől, és onnantól kezdve a csekély értelmű medvebocs neve örökre összefonódott a Disney-vel. A Disney gondozásában rengeteg különböző rajzfilm született, később pedig animációs verziók is készültek. A legismertebb és a magyarok számára legkedvesebb az 1977-es Micimackó kalandjai, melyet John Lounsbery, Wolfgang Reitherman és Ben Sharpsteen rendeztek. A mesélő magyar hangja a Jászai Mari-díjas színészlegenda, Sinkovits Imre volt, a Százholdas Pagony lakóinak hangját pedig többek között olyan nagy magyar színészek kölcsönözték, mint Verebes István (Bagoly), Földessy Margit (Malacka), vagy Szacsvay László (Nyuszi). Az Angyalbőrben sorozat Karádi őrmestere, Usztics Mátyás pedig Ürgét szólaltatta meg, aki saját bevallása szerint “benne sem volt a könyvben”. A Karinthy-fordítás nyelvi bravúrjain és a zseniális szinkronon túl a mese betétdalai, mint a Kis fekete felhő, a Micimackó reggeli tornája közben énekelt Rajta csak, vagy a Hurrá nekem! szintén gyermekkori emlékeink szerves vázát képezik.
A Micimackó-univerzum kiterjedtségét mutatja, hogy a közel 100 év alatt nemcsak a Százholdas Pagony lakóinak kalandjaiból készültek filmek. A Viszlát, Christopher Robin című 2017-es dráma Milne és fia kapcsolatáról szól, és arról, hogyan ihlette meg az írót saját fia a történetek megírásához. Milne szerepében Domhnall Gleesont láthatjuk, Milne feleségét a Barbie film sztárja, Margot Robbie alakította, az író fiát, Christopher Robint pedig Alex Lawther és Will Tilston játszották. Egy évvel később került a mozikba a Barátom, Róbert Gida, ami a már felnőtt Christopher Robinról és családjáról szól. Christopher Robin szerepét a Star Wars-filmek sztárja, Ewan McGregor alakította. A Barátom, Róbert Gida egy szívmelengető történet arról, hogy bizony időnként a felnőtteknek is meg kell tanulniuk újra játszani és nem szabad elfelejteniük, hogy egyszer ők is voltak gyerekek. Ewan McGregor zseniális alakítása mellett az eredeti “Micimackó-humor” is jócskán tettenérhető a filmben.
