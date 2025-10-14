Micimackó, a csekély értelmű medvebocs 99 éves lett: 1926-ban jelent meg A. A. Milne regénye

Micimackó lassan a 100-hoz közelít. 99 évvel ezelőtt, 1926 október 14-én jelent meg Alan Alexander Milne Micimackójának első kiadása. A mese és a karakterek mindenki gyerekkorának szerves részévé váltak az elmúlt közel 100 évben, ehhez pedig nagyban hozzájárult, hogy a könyvből rengeteg adaptáció született, nemcsak rajzfilmek, de élőszereplős produkciók formájában is.

Micimackó és Róbert Gida E. H. Shephard első rajzán, mely Milne regényéhez készült (Fotó: Sothebys/BNPS)

Micimackó útja a világhírhez

Milne már elismert drámaíró volt Londonban, amikor elkezdett gyerekversekkel foglalkozni. Fia, Christopher Robin vált történetei főszereplőjévé, és az a plüssmackó, akit a kisfiú születésnapjára kapott. A mackó eredetileg a klasszikus angol Edward nevet viselte, egészen addig, amíg Milne el nem vitte fiát a londoni állatkertbe, ahol a Winnie nevű feketemedve olyannyira megtetszett Christopher Robinnak, hogy a kisfiú plüssmackót is átkeresztelte erre a névre. Így született meg “Winnie the Pooh". Milne kezdetben csak különböző lapokban publikálta Christopher Robin és a mackó kalandjainak rövid történeteit, melyekhez később csatlakozott Füles, Kanga, Zsebibaba és a többiek. Aztán 1926 október 14-én regény formájában a Methuen & CO kiadó gondozásában megjelent a Micimackó első kötete, E. H. Shephard felejthetetlen rajzaival. A regény valójában nem egy összefüggő történet, a fejezetek sokszor különálló történetek, így a kötet folytonosságát valójában a szereplők adják. Számunkra különösen kedves és jelentős Milne regénye. Az első magyar fordítást Karinthy Emília, Karinthy Frigyes testvére készítette, aki kiválóan beszélt több idegen nyelvet is. A szöveget aztán Karinthy Frigyes, a második Nyugatos nemzedék egyik legkiemelkedőbb írója öntötte végleges formájába, így 1935-ben jelent meg az első magyar kötet. Általa lett Winnie the Pooh nekünk Micimackó, Christopher Robin pedig Róbert Gida, akik a Százholdas Pagonyban keverednek különféle kalandokba. A Karinthy testvérek munkája a magyar irodalomtörténetben rendkívül fontos helyet foglal el, olyan jelentős fordítások mellett tartjuk számon, mint Arany János Shakespeare-fordításai.