Embertelen: Ápolók verhették meg a kiszolgáltatott beteget a Dél-pesti Kórházban

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház az RTL híradónak azt írta, az eset után azonnal belső vizsgálatot indítottak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított nyomozást.
A vélhetően bántalmazott nő férje, M. László nyilatkozatában elmondta, hogy feleségét a szükséges vizsgálatokat követően a fül-orr-gégészeti osztályra vitték, mert autoimmun betegsége miatt fulladása volt, így az orvosok életmentő műtétet hajtottak végre, hogy szabaddá tegyék a légutait - írja az Index az RTL híradó alapján.
A nő hátáról a műtét után két nappal készültek nyugtalanító képek, amelyen piros és lila foltok, illetve véraláfutások látszanak. A házaspár a műtét óta ekkor tudott először beszélni egymással. A nő elmondása szerint súlyosan bántalmazták az ápolók. Mozgáskorlátozottként ugyanis segítséget kért, hogy eljuthasson a mellékhelyiségbe, azonban nem segítettek neki. Majd, amikor emiatt az öltöztetésnél tisztába kellett tenni,
az ápolók „odavágták az ágyhoz, ököllel a vállát és a hátát ütötték, bántalmazták, embertelen módon bántak vele” – számolt be a férj, aki szerint mást is bántalmazhattak az osztályon.
Panaszt tett a kórházban, de ott nem kapott választ a történtekre, még egy email megírása után sem. Ezért tett feljelentést a rendőrségen. A hölgyet egy átvitték egy másik kórházba.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság súlyos tesi sértés kísérletének gyanúja miatt eljárást indított, és a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház kamerafelvételeit lefoglalták.
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