Záporok igazán nagy meleg nélkül: ilyen időjárás vár ránk a napokban

A nyár első hetén az időjárás korántsem a rekord hőségről és a kánikulától hangos. A Köpönyeg előrejelzése szerint ez továbbra sem fog változni, velünk marad a kiszámíthatatlanság a nyári meleg ellenére is.

Változékony időjárás várható továbbra is

Fotó: Köpönyeg.hu

Az eső továbbra is az időjárás része marad

Csütörtökön, június 4-én a Dunántúlon többnyire napos idő várható, csupán fátyolfelhőkre kell számítani. Keleten ezzel szemben sokkal több lehet a gomolyfelhő és helyenként záporok is előfordulhatnak. Délutánra sem éri el a 30 fokot, 25-27 fok közé esik majd a hőmérséklet. Így, ha valaki a szabadban tervez programot megnyugodhat.

A péntek, június 5. több órás napsütéssel indul, de fokozatosan megnövekedhet a magasszintű felhőzet. Napközben kevés az esély a csapadékra, estére azonban az északnyugati térségben már kialakulhatnak kisebb-nagyobb záporok. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok közé esik. A hétvégéhez közeledve kellemesebb lesz az időjárás, de még nem indulhatunk el esernyő nélkül sehová.