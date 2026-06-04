Záporok igazán nagy meleg nélkül: ilyen időjárás vár ránk a napokban

A nyár első hetén az időjárás korántsem a rekord hőségről és a kánikulától hangos. A Köpönyeg előrejelzése szerint ez továbbra sem fog változni, velünk marad a kiszámíthatatlanság a nyári meleg ellenére is.
Csütörtökön, június 4-én a Dunántúlon többnyire napos idő várható, csupán fátyolfelhőkre kell számítani. Keleten ezzel szemben sokkal több lehet a gomolyfelhő és helyenként záporok is előfordulhatnak. Délutánra sem éri el a 30 fokot, 25-27 fok közé esik majd a hőmérséklet. Így, ha valaki a szabadban tervez programot megnyugodhat.
A péntek, június 5. több órás napsütéssel indul, de fokozatosan megnövekedhet a magasszintű felhőzet. Napközben kevés az esély a csapadékra, estére azonban az északnyugati térségben már kialakulhatnak kisebb-nagyobb záporok. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok közé esik. A hétvégéhez közeledve kellemesebb lesz az időjárás, de még nem indulhatunk el esernyő nélkül sehová.
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