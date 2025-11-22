Az állatok fejedelme: Norbert idén több mint 160 jószágot mentett meg

Évek óta foglalkozik állatmentéssel Kurunczi Norbert, akinek a tanyája valóságos Kánaán az ott lakók számára. A rókákon kívül vannak lovak, malacok, libák, kutyák, birkák, bárányok és több mint negyven macska. Nem nehéz elhinni, hogy mindennaposak a különös barátságok, vicces és megható pillanatok. Aki ide betér, biztos, hogy picit más szemmel fogja nézni az állatokat.

Kurunczi Norbert állatmentésre tette fel az egész életét. Ezidáig számos róka köszönheti neki a túlélést Fotó: Beküldött

Kurunczi Norbert mindennapjai: Állatmentés szívvel-lélekkel

Norbi kezdetben a macskák, később a rókák szerelmesévé vált. Hosszasan magyarázza, hogy igazából sok-sok hasonlóság van a két faj között, hiszen ugyanúgy szeretnek fura helyekre bekuckózni, magaslatokra felmászni vagy éppen az egerekkel játszani, elfogyasztásuk előtt.

–Hatalmas traumán mentem át 2008-ban – árulja el. – Mondhatom, hogy az állatoktól kapott szeretet mentette meg az életemet. Megfogadtam, hogy viszonozni fogom, és fanatikus cicamentő lettem. Velük is páratlan volt a viszonyom, a számomra legkedvesebb macskám a hasamon hozta világra a kölykeit. Sok csodát láttam, tapasztaltam általuk. A befogadott kóborcica-kolóniákhoz egyszer csak odaszokott egy róka. Így kezdődött a velük való kapcsolatom. Egyébként korábban megmentettem két kölyökrókát egy csapdából, és amikor elengedtem őket az erdőben, az egyik visszafutott hozzám, mielőtt végleg elment. Négy évre rá pedig az ehhez a helyhez legközelebb álló telket vettem meg, és itt alakítottam ki az alapítványom menhelyét. Gyakorlatilag azóta a rókamentésről szól az életem. Ma is 4:40-kor keltem, megetettem, megitattam az állataimat, akinek szükséges, beadtam a gyógyszereket, majd reggel 8-kor már az állatorvosnál voltam egy mentett rókával. Az emberi életforma miatt nagyon sokan megsérülnek. Egy éjszaka 20-30 km-t is megtesznek, ami alatt általában találkoznak legalább egy-egy felüljáróval, úttal, autópályával. De számtalan rókát mentettem már ki például kerítésből, medencéből is, sokuk pedig meglőtt vagy kotorékmentett egyed.

Esténként megsimogatja a kedvenceit

Norbi elkötelezett állatmentőként a saját vállalkozásai mellett tartja fent a Rókales Alapítványt. Három év alatt több mint 500 róka életét mentette meg. Fő segítsége a párja Andi, akivel ha kell, késő este indulnak útnak, hogy összeszedjenek egy megsebesült állatot.