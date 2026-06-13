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Megfulladt egy kisfiú az iskolában: ismét egy őrölt kihívás gyilkolt?

Megfulladt egy kisfiú az iskolában: ismét egy őrölt kihívás gyilkolt?

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 21:00
kisfiúhalál
Hiába szállították kórházba, nem lehetett megmenteni a kisfiú életét. A rendőrség arra gyanakszik: ez a haláleset is egy TikTok-kihíváshoz köthető.

Megrázó tragédia történt New York állam egyik iskolájában. Egy 12 éves, hatodik osztályos fiú életét vesztette, miután félrenyelt a Justice Sonia Sotomayor Community School épületében, Yonkers városában. A rendőrség azonnal vizsgálni kezdte az ügyet. Úgy vélik: ismét egy közösségi médiás kihívás állhat a háttérben.

A rendőrség vizsgálja annak a hetedikes fiúnak az esetét aki megfulladt az iskolában.
A rendőrség szerint egy kihívásba halhatott bele a kisfiú
Fotó:  Unsplash 

Gyanús esetet vizsgál a rendőrség

Az eset június 10-én, délelőtt 11:39 körül történt. A yonkersi iskolakerület közlése szerint a fiú fuldokolni kezdett, majd elvesztette az eszméletét. A helyszínre érkező mentők megpróbálták újraéleszteni, ezt követően a Saint Joseph Kórházba szállították, ahol halottnak nyilvánították. A fiú nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Anibal Soler Jr., a helyi tankerület vezetője közleményében azt mondta, szavakkal sem lehet kifejezni azt a szomorúságot, amit az iskola közössége érez.

Jelenleg egy gyermeket gyászolunk, egy családért imádkozunk és igyekszünk támogatni egymást ebben a nehéz időszakban

 – fogalmazott. 

A rendőrség jelenleg azt vizsgálja, hogy szerepet játszhatott-e a tragédiában az úgynevezett „One Bite” közösségi médiás kihívás. A kihívás lényege, hogy a résztvevők egy ételt egyetlen falatban próbálnak elfogyasztani, gyakran úgy, hogy a lehető legtöbbet tömik a szájukba. Az iskolakerület vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nem jutottak arra a következtetésre, hogy a fiú halála biztosan összefüggésben áll a kihívással.

Soler szerint az eset nem a menza közelében történt, hanem az iskola negyedik emeletén. Hozzátette, hogy az intézmény ápolói képzettek a félrenyeléses esetek kezelésére. A hatóságok azt is közölték, hogy jelenleg nincs tudomásuk olyan mobiltelefonos felvételről, ami az esetet rögzítette volna. Miközben a rendőrségi vizsgálat folytatódik, az iskola és a tankerület elsősorban a diákok, tanárok és dolgozók támogatására összpontosít. Az érintettek számára gyászfeldolgozó szakembereket is biztosítottak, értesült a People.

 

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