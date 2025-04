Ez minden érettségizőt érint: tudod, mi lehet nálad az írásbeli vizsgán?

Kezdjük azzal, hogy mi az, amit mindenképp vinnie kell magával egy diáknak az írásbeli érettségi vizsgára: a személyazonosságot igazoló okmányokat, tollat - érdemes tartalékot is készíteni - és a legjobb tudását. Emelt szintű érettségi esetén nem árt, ha a diáknál van a vizsgabehívója is, mert azt is elkérhetik tőle.

Ezen felül olyan segédeszközök vihetőek be a vizsgára, amik szükségesek lehetnek az érettségi teljesítéséhez. Matek írásbeli érettségi vizsgánál bevihető például a feladatgyűjtemény és körző, valamint a számológép. A magyar érettségire nem kell szöveggyűjtemény - nem is szabad bevinni, hiszen abban lehetnek jegyzetek -, a szükséges, elemzendő szöveget a vizsgáztató biztosítja. Helyesírási szótárt is az iskola biztosít. A történelem érettségire be lehet vinni a történelmi atlaszt, de csak olyat, ami nem tartalmaz kronológiai táblázatot. Földrajz érettségihez is bevihető olyan atlasz, amiben semmiféle jegyzet nincs, sok helyen ezt is az iskola biztosítja.

A diákok jó, ha odafigyelnek arra is, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű íróeszközt is vigyenek magukkal. Nem hasznos azzal tetézni a vizsga feszültségét, hogy a diáknak még a tolla is kifogy a feladatmegoldás közben, és kérnie kell egy íróeszközt.

Érettségi: ez nem lehet nálad

Ami még ezeknél is fontosabb, hogy mit nem szabad bevinni az írásbeli érettségi vizsgára. Ha tiltott eszközt találnak a diáknál, akkor ugyanis kizárható az érettségi vizsgából.

A tenyérbe írt szöveges matektételekhez képest már nagyon kifinomult technikai eszközök állnak rendelkezésükre a diákoknak a puskázásra. Például egy elrejtett mobillal lefényképezhetik vizsgafeladataikat, és online elküldhetik egy külső segítőnek. Vagy a neten is keresgélhetnek a helyes válaszok után egy nyelvi érettségi vizsgán. Akár a mesterséges intelligencia is bevethető ilyen helyzetekben, éppen ezért nyilvánvaló, hogy szigorúan tilos az érettségi vizsgára a mobiltelefon bevitele. Persze más egyéb illegális eszköz mellett, mint a nem megengedett könyvek, jegyzetek és bármilyen más puska.