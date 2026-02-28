Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Kerkez Milos nem aprózta el, méregdrága sapkában vacsorázott

Kerkez Milos
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 07:00
Mohamed SzalahLiverpoolsapka
A Liverpool magyar védője magabiztosan mozog a luxus világában. Kerkez Milos meglehetősen drága kiegészítőt villantott.

Ahogy azt már megszokhattuk, Kerkez Milos nem tartozik azok közé, akik háttérbe szorítják a stílust a hétköznapokban. A magyar válogatott balhátvéd nemcsak a pályán figyel a részletekre, hanem az öltözködésében is. Korábban már feltűnt egy méregdrága táskával és egy igazán patinás autóval, ám amihez igazán ragaszkodik, azok a sapkák. Legutóbb egy éttermi vacsora alkalmával villantotta meg legújabb szerzeményét – egy korántsem hétköznapi, és főleg nem olcsó sapkát. 

Kerkez Milos mára a Liverpool egyik alapembere
Kerkez Milos mára a Liverpool egyik alapembere / Fotó: Andrew Powell

Kerkez Milos sapkája nem olcsó darab

Az éles szemű szurkolók azonnal kiszúrták azt a sapkát, amelyet a magyar játékos a legutóbbi Instagram-posztjában viselt. Nem is akármilyen darabról van szó: egy Louis Vuitton LV Vers Mesh Cap (M5047M) modellről, amelynek ára igencsak borsos – nagyjából 300 ezer forint. Kerkez Milos új sapkája igencsak egyedi, hiszen limitált számban adták ki az egész világon. 

Egy közelebbi fotó is felkerült Kerkez Milos sapkájáról: a magyar válogatott játékos éppen csapattársával, Mohamed Szalah-val vacsorázott, amikor a kép készült. A közös program egyáltalán nem meglepő, hiszen a két liverpooli futballista az utóbbi időben egyre több időt tölt együtt – úgy tűnik, új barátság formálódik a Vörösöknél.

 

