„A halott férjem szelleme kilökte az új barátomat az ágyból”

Halott férjétől próbált meg elköszönni egy gyászoló édesanya, aki 11 évvel férje halála után hozta meg a nehéz döntést. A halott férj visszatért, és olyan dolgot tett az özvegye új párjával, amitől sokan elsápadnának.

Charlotte már elengedné halott férjét, de vajon a segítség hatásos lesz ehhez?

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Halott férj szelleme kísért

Egy nő a férjével osztja meg az otthonát. Nos ez alap esetben nem kellene, hogy különleges legyen, mert hát egy házasságban ez a normális, azonban a brit Charlotte Cripps nem akármilyen formában él együtt férjével - férje, Alex elhunyt, az ő szellemével él egy házban. Mint mondja, van valami furcsa megnyugtató abban, hogy férje még jelen van, annak ellenére, hogy meghalt. Most azonban nehéz döntést hozott meg, évekkel férje halála után itt az ideje, hogy hamvait elvigye a közös lakásukból.

Tudom, hogy ez abszurdnak hangzik. Nem is arról beszélek, hogy elvigyem a hamvait a lakásból. Arra gondolok, hogy sok éven át éreztem a jelenlétét itt, azon a helyen, ahol meghalt, és végül – bár tudom, hogy nehéz lesz – eljött az ideje, hogy elmenjen

- mondta Charlotte.

Alex 11 évvel ezelőtt lett öngyilkos, miután depressziójával nem bírt megbirkózni. A pár tíz évig volt együtt, s Charlotte úgy említi Alexet, mint élete szerelmét. Halála óta sokszor megfordul a fejében, hogy vajon Alex végleg elment? Vagy szelleme még mindig Charlotte-tal van? Ha igen, akkor itt lenne már az ideje annak, hogy tovább lépjen. Ehhez segítségül hívta az egykori Vogue modellt, Amaryllis Frasert, aki ma már inkább médiumként tevékenykedik. Ő inkább kastélyok és nemesi otthonok szellemeinek eltávolításához szokott – segített Karen Spencer grófnőn, aki nemrég kérte a szolgáltatásait új otthonában, miután elvált Charles Spencertől.

Charlotte azt vallja, hogy férje két gyermekében él tovább, a kilencéves Lolában és a hétéves Libertyben, akik sosem ismerhették édesapjukat, ugyanis édesanyjuk IVF-en keresztül lett terhes lányaival, Alex spermájából. Az özvegy meg van arról győződve, hogy férje “fizikálisan” is jelen van a család életében.

Ez nem csak pszichológiai kérdés. Furcsa dolgok kezdtek történni nem sokkal azután, hogy meghalt. Először is, megmagyarázhatatlan érzésem volt, hogy velem van a konyhában, amikor kipakoltam a mosogatógépet. Hideg levegőáramlat övezett. Azóta ez rendszeresen megismétlődik különböző szobákban

- idézi fel a pillanatot, majd hozzáteszi, hogy Alex unokatestvére néhány évvel ezelőtt egy alakot látott a folyosón.