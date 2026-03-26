3 „red flag”, amit szinte mindig figyelmen kívül hagysz ismerkedéskor

Egy ismerkedés elején tapasztalható következetlenség, például az eltűnő-visszatérő viselkedésmód egy baljóslatú minta, amelyet hajlamosak vagyunk megmagyarázni önmagunknak ahelyett, hogy figyelmeztetésnek vennénk.

A finom határátlépések és az érzelmi felelősség hiánya szintén korai jelek: ha a „nem” nem számít, vagy minden ex hibás, az később is visszatérő probléma lesz.

Az agyunk hajlamos a kifogáskeresésre, ezért a belső rossz érzéseket elnyomjuk, pedig azok gyakran pontosabban jelzik a valóságot, mint a magyarázataink.

Volt már olyan, hogy egy megérzésről inkább nem vettél tudomást, mert úgy könnyebb volt? Ismerkedéskor az intő jelek ritkán egyértelműek, ezért könnyű figyelmen kívül hagyni azokat.Valójában azonban az apró jelek hatalmas „red flagek” lehetnek. Ott rejtőzhetnek a kései válaszokban, az elmaradt gesztusokban, mi pedig szinte kivétel nélkül átsiklunk felettük. Hogy a következő ismerkedéshez felvértezhesd magad, alább sorra vesszük a társkeresés buktatóit.

Ha tisztában vagy a társkeresés buktatóival, könnyen elkerülheted a leggyakoribb red flageket.

Fotó: 123RF

Íme, leggyakrabban ezek a társkeresés buktatói

A társkeresés nehézségei sokszor nem látványosak, hanem apró, jelentéktelennek tűnő helyzetekben mutatkoznak meg. Az alábbi példák segítenek felismerni azokat a mintákat, amelyek felett könnyű átsiklani egy ismerkedés elején.

1. Elérhetetlenség

Ír, majd napokig semmi, aztán visszatér, mintha mi sem történt volna? Ez az eltűnő-visszatérő mintázat az egyik legtöbbet magyarázott viselkedésmód: „biztos csak elfoglalt", „ilyen a munkája", „nem telefonozó típus" – mondogatjuk magunknak, ám ha valaki már az elején így viselkedik, mi a végtelenségig kereshetjük a kifogásokat; az ő viselkedése nagy valószínűséggel nem fog változni. Ha pedig mindennek tetejében kijelenti, hogy laza kapcsolatot szeretne, végképp ne várjuk, hogy majd miattunk változtat az elhatározásán.

Miért reménykedünk mégis?

Az eltűnés utáni visszatérés intenzívebb, amolyan jutalmazó érzéseket kelt, az illető pedig általában figyelmesebb és érdeklődőbb, mint korábban.

2. A határok feszegetése

Ha nem vagyunk résen, könnyen átléphetik a határainkat, ami olyan apró lépésekben mutatkozhat meg, minthogy meghoznak egy apró döntést helyettünk, vagy semmibe veszik, ha valamire nemet mondunk. Habár a másik határainak egészséges feszegetése teljesen normális lehet egy felnőtt ismerkedés során, ez némelyeknél manipulatív viselkedésbe csaphat át egy idő után. A manipuláció pedig kifejezetten mérgező egy kapcsolatban.