Az online társkeresés legnagyobb buktatói – Ez 5 legnagyobb hiba, amitől a férfiak azonnal menekülnek

Ebben a cikkben megmutatjuk a legtutibb tárkereső oldalakon bevethető profil tippeket, amikkel egyszerűbbé válik a társkeresés.

Vajon miért pörgetnek át a peofilodon az online társkereső oldalakon? Mondjuk a választ, hogy könnyebb legyen a társkeresés.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Az online társkereső oldalak ellentmondásossága: mutatjuk a megoldást a társkeresés buktatóira

Túl sok nő esik bele ugyanabba a hibába: sablonos, önismétlő bemutatkozásokat írnak, vagy teljesen kihagyják az esélyt arra, hogy megmutassák a személyiségüket. Ha te sem érted, miért nem írnak, lehet, hogy itt a hiba. Lehet, hogy a te profilod is a társkereső oldalak egyik ilyen unalmas példája. De ne ess kétségbe, mert ebben a cikkben megmutatjuk a legjobb tippeket, amiktől rögtön megugrik az oldalad látogatottsági száma, és a randira hívó üzenetek mennyisége.

Társkeresés és a kitárulkozás

Az interneten egyszerre túl könnyű és nem egyszerű kitárulkozni. Annak is megvan a maga hátulütője, ha valaki nem mutatja meg a személyiségét, és annak is, ha túl sokat mutatsz a testedből és lelkedből. A társkeresés folyamatában néha vannak olyan intő jelek, amik arra utalnak, hogy jobb elkerülnöd az illetőt, mert valószínűleg nem ő az ideális partner számodra. Ezek az intő jelek az úgynevezett red flagek.

1. „Szeretek utazni, olvasni és nevetni” – a sablonkirálynő mondat a profilon

Ezek a mondatok annyira elcsépeltek, hogy szinte minden második nő profilján szerepelnek. Nincs velük baj – de nem mutatnak meg belőled semmit. Milyen könyveket olvasol? Hova utaztál utoljára, és mit vittél haza belőle? Milyen humorod van? A konkrét, személyes részletek azok, amik megkülönböztetnek a tömegtől.

Az a legjobb, ha önmagad adod, és nem egy hamis karaktert.

Fotó: Damir Khabirov / Shutterstock

2. Csak szelfik, mindig ugyanazzal az arccal

A férfiak nem tökéletes fotókat keresnek – hanem valós személyt. Ha a profilod tele van ugyanabban a pózban készült szelfikkel, azt sugallja, hogy vagy nincs életed, vagy bizonytalan vagy önmagadban. Tegyél fel változatos képeket: barátokkal, hobbival, természetes közegben – ez sokkal hitelesebbé és érdekesebbé tesz.

3. A túl általános vagy túl komoly bemutatkozás

Sokan túlzásba esnek: „Nekem komoly kapcsolat kell, nem játszadozom!” – ez elriaszthatja azokat is, akik pontosan ugyanazt keresik, de szeretnének előbb egy normális beszélgetést. A másik véglet a teljes közöny: „Kérdezz és megtudod” – ez semmilyen kapaszkodót nem ad a másik félnek. Mutasd meg, ki vagy – de maradj nyitott és emberi.